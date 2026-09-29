Correntina entrega escola reformada com investimento de R$ 532 mil

A Escola Municipal Nossa Senhora da Glória, no povoado de Olivânia, região do Arrojado, em Correntina, no oeste da Bahia, passou por uma reforma que renovou a estrutura utilizada diariamente por estudantes e profissionais da educação. A entrega das melhorias ocorreu na noite desta segunda-feira, 28.

Com investimento de R$ 532.295,70, a intervenção incluiu a substituição da cobertura e recuperação do madeiramento, renovação das instalações elétricas, instalação de forro e climatização das salas. A biblioteca e os banheiros também receberam melhorias.

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A cozinha passou por intervenções e reforço estrutural, enquanto o pátio ganhou ampliação da cobertura. A unidade recebeu ainda uma guarita para controle de acesso, reorganização dos espaços da direção e secretaria, melhorias na iluminação da quadra e da área recreativa, pintura interna e externa e substituição de portas e fechaduras.

Para o diretor da escola, Jenilton Lopes, a reforma representa uma mudança nas condições enfrentadas pela comunidade escolar. “Quando chovia, parecia que estávamos em um espaço aberto. Muitas vezes, peguei o rodo para ajudar os estudantes a tirar a água das salas e chegamos a perder materiais. Hoje, a gente se sente muito feliz com essa reforma”, relatou.

Segundo ele, a expectativa é que o novo ambiente contribua para o cotidiano dos alunos e profissionais. “A comunidade se sente orgulhosa, e tenho certeza de que os alunos vão se sentir felizes com um espaço mais acolhedor e que isso também vai melhorar a aprendizagem”, afirmou.

Entre os serviços executados também estão a instalação de um novo letreiro e outros acabamentos. O engenheiro de planejamento responsável pela obra, Aglailson Neves, destacou as mudanças estruturais realizadas na unidade.

“Foram feitas intervenções importantes, como a substituição da cobertura, melhorias nos ambientes e a revisão das instalações elétricas. A reforma proporcionou mais segurança para o funcionamento da escola e melhores condições para que os professores desenvolvam suas atividades e os estudantes possam aprender com qualidade”, explicou.

A entrega reuniu estudantes, professores, funcionários, familiares, ex-profissionais da escola e moradores da comunidade. A intervenção amplia as condições de uso dos espaços escolares e atende a demandas relacionadas à segurança, conforto e funcionamento da unidade.