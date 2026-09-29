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AÇÃO POLICIAL

Padrasto é preso suspeito de abusar e engravidar enteada de 12 anos em Salvador

Adolescente era abusada desde 9 anos de idade

Leilane Teixeira
Por
Um homem de 21 anos foi ppela Polícia Civil da Bahia, nesta , no bairro Pampalona, em Feira de Santana, após descumprir uma medida protetiva
Um homem de 21 anos foi ppela Polícia Civil da Bahia, nesta , no bairro Pampalona, em Feira de Santana, após descumprir uma medida protetiva - Foto: Divulgação/Ascom-PCBA

Um homem de 49 anos foi preso nesta terça-feira, 29, em Salvador, suspeito de abusar sexualmente da própria enteada. Segundo a Polícia Civil, a vítima tem 12 anos e engravidou após os episódios de violência.

O caso chegou às autoridades no fim de agosto, quando o Conselho Tutelar de Castelo Branco informou sobre um procedimento relacionado à realização de aborto legal pela adolescente, vítima de violência sexual.

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A partir da denúncia, a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca) iniciou as investigações. Durante a apuração, a polícia identificou indícios de que os abusos teriam começado quando a menina tinha apenas nove anos.

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Prisão solicitada

Após ouvir envolvidos e reunir elementos sobre o caso, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva do padrasto da adolescente. O pedido foi aceito e o mandado cumprido nesta terça.

O investigado permanece preso e à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação da Dercca, unidade vinculada ao Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV).

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Tags

estupro de vulnerável Polícia Civil Salvador Segurança

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