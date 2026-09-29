Homem é preso após usar PIX para ameaçar ex-companheira

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Um homem de 21 anos foi preso pela Polícia Civil da Bahia, nesta segunda-feira , 28, no bairro Pampalona, em Feira de Santana, após descumprir uma medida protetiva e, segundo as investigações, ameaçar de morte a ex-companheira, de 19 anos, por meio de mensagens enviadas em transferências via PIX.

A prisão ocorreu após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva pelos crimes de ameaça, injúria e descumprimento de medida protetiva de urgência.

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Ameaças pelo PIX

Segundo a investigação, no dia 14 de setembro, o suspeito realizou transferências via PIX para a ex-companheira e utilizou o campo destinado às mensagens para enviar ameaças. A conduta teria violado a determinação judicial que o proibia de manter qualquer tipo de contato com a vítima.

A medida protetiva havia sido concedida em maio deste ano, após o investigado, ainda de acordo com a polícia, utilizar palavras de baixo calão para ofender a jovem.





Prisão

O mandado foi cumprido pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Feira de Santana, com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sertão), durante a Operação Mulher Segura.

Após a prisão, o homem foi encaminhado para uma unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais. Ele permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário.



Operação Mulher Segura

A Operação Mulher Segura tem como objetivo intensificar o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, além de promover a responsabilização de suspeitos envolvidos nesse tipo de ocorrência.