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POLÍCIA

Homem é preso após usar PIX para ameaçar ex-companheira

A prisão ocorreu após o cumprimento de mandado de prisão preventiva pelos crimes de ameaça

Evellyn Teixeira
Por
| Atualizada em
Um homem de 21 anos foi preso pela Polícia Civil da Bahia, no bairro Pampalona, em Feira de Santana, após descumprir uma medida protetiva
Um homem de 21 anos foi preso pela Polícia Civil da Bahia, no bairro Pampalona, em Feira de Santana, após descumprir uma medida protetiva - Foto: Divulgação/Ascom-PCBA

Um homem de 21 anos foi preso pela Polícia Civil da Bahia, nesta segunda-feira , 28, no bairro Pampalona, em Feira de Santana, após descumprir uma medida protetiva e, segundo as investigações, ameaçar de morte a ex-companheira, de 19 anos, por meio de mensagens enviadas em transferências via PIX.

A prisão ocorreu após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva pelos crimes de ameaça, injúria e descumprimento de medida protetiva de urgência.

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Ameaças pelo PIX

Segundo a investigação, no dia 14 de setembro, o suspeito realizou transferências via PIX para a ex-companheira e utilizou o campo destinado às mensagens para enviar ameaças. A conduta teria violado a determinação judicial que o proibia de manter qualquer tipo de contato com a vítima.

A medida protetiva havia sido concedida em maio deste ano, após o investigado, ainda de acordo com a polícia, utilizar palavras de baixo calão para ofender a jovem.

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Prisão

O mandado foi cumprido pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Feira de Santana, com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sertão), durante a Operação Mulher Segura.

Após a prisão, o homem foi encaminhado para uma unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais. Ele permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário.

Operação Mulher Segura

A Operação Mulher Segura tem como objetivo intensificar o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, além de promover a responsabilização de suspeitos envolvidos nesse tipo de ocorrência.

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feira de santana pix Polícia Civil

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