Mais de 500 ampolas de tirzepatida estrangeiras são apreendidas na Bahia

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta segunda-feira, 28, mais de 500 ampolas de tirzepatida de origem estrangeira durante uma fiscalização no município de Jequié, no interior da Bahia.

De acordo com a corporação, os medicamentos frequentemente utilizados para o tratamento de obesidade estava escondido na parte interior das portas dianteiras do veículo e era transportado sem a documentação que comprovasse a legalidade da carga.

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O veículo que levava os medicamentos foi identificado como um Chevrolet Onix; ele era ocupado por quatro pessoas quando foi abordado por volta das 13h por uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da PRF em Jequié, no interior da Bahia.

Entenda como foi a abordagem

Após pararem o veículo, os policiais notaram sinais de manipulação no forro das portas dianteiras.

Além disso, no interior do automóvel ainda foi localizado um kit de ferramentas que poderia ser utilizado para acessar os compartimentos.

Durante a fiscalização, foram localizadas na parte interna das portas dianteiras 503 ampolas de tirzepatida, na concentração de 15 mg/0,5 ml.

O produto, de origem estrangeira, não possuía documentação que comprovasse a regularidade do transporte.

Medicamento era transportado de forma inadequada

Além da falta de documentação, os medicamentos estavam sendo transportados sem a aclimatação adequada.

Um dos ocupantes assumiu a propriedade das ampolas e relatou aos policiais que havia adquirido o material no Paraguai. Segundo ele, os medicamentos seriam levados para a cidade de Caucaia, no Ceará, onde seriam comercializados.

Após a abordagem, os quatro ocupantes e o veículo foram encaminhados à Polícia Judiciária, em Jequié/BA, para adoção das medidas legais cabíveis.