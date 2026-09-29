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MAIRA DA PENHA

Cantor de pagode é preso em Salvador por suspeita de agressão à mulher

Artista foi detido pela polícia em flagrante em um apartamento na capital baiana

Jair Mendonça Jr
Por
Rick Ralley
Rick Ralley - Foto: Uel Silva @uel_ofc

O cantor Rick Ralley, ex-vocalista da banda de pagode baiano Black Style, foi preso em flagrante nesta segunda-feira (28). A detenção ocorreu em Salvador, capital da Bahia.

Rick Ralley
Rick Ralley - Foto: Reprodução Instagram

A Polícia Militar da Bahia registrou a ocorrência em um apartamento localizado no bairro de Sussuarana.

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Dinâmica da ocorrência e investigação

Onde o crime aconteceu

A Polícia Militar informou que os fatos ocorreram dentro de um imóvel residencial no bairro de Sussuarana, situado em Salvador.

Relação entre os envolvidos e motivação

A agressão ocorreu durante uma discussão. A Polícia Civil pontuou que a vítima possui 29 anos, mas a corporação não especificou a relação existente entre o suspeito e a mulher.

Procedimentos legais na delegacia

Encaminhamento à Deam

Após a abordagem policial, o artista foi conduzido para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).

Situação jurídica atual

Na unidade especializada, a autoridade policial lavrou a prisão em flagrante. O cantor permanece detido e à disposição da Justiça nesta terça-feira (29).

Carreira no pagode baiano

Rick Ralley integrou como vocalista a banda Black Style e mantém presença no cenário musical do pagode baiano.

No ano vigente, o artista realizou apresentações em circuitos do carnaval de Salvador e em festas de São João em municípios do interior do estado da Bahia, a exemplo de Malhadas e Mata de São João.

Presença digital

O músico acumula mais de 230 mil seguidores em perfis de redes sociais, onde publica registros de shows realizados em diferentes cidades baianas.

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