Homem é condenado a 35 anos por feminicídio de grávida na Bahia

A Justiça da Bahia condenou Ademilson dos Santos Soares a 35 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo feminicídio de uma grávida, ocorrido em dezembro de 2024.

À época, a vítima identificada pelas iniciais R.V.S.A estava grávida e foi morta a golpes de faca em um crime motivado por ciúme e desconfiança sobre um possível envolvimento amoroso com outro homem.

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O julgamento aconteceu quinta-feira, 10, no Tribunal do Júri da Comarca de Lauro de Freitas, e integra o TJBA Mais Júri, projeto do Tribunal de Justiça da Bahia focado no julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Além da materialidade e autoria do crime, o Conselho de Sentença reconheceu que o ato foi praticado contra a vítima por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, bem como reconheceu que o réu tinha conhecimento de que a vítima estava grávida e que o delito foi cometido mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa.

Ao fazer a leitura da sentença, a Juíza Jeine Vieira Guimarães, que presidiu a sessão, manteve a prisão preventiva do acusado, considerando, especialmente, “a necessidade de garantia da ordem pública, já reconhecida anteriormente em razão da gravidade concreta do modus operandi”. Com isso, ele não poderá recorrer em liberdade.

O projeto TJBA Mais Júri, em sua terceira edição, instituída pelo Decreto Judiciário nº 353/2026, amplia o número de sessões do Tribunal do Júri em todo o estado. A iniciativa contribui para reduzir o tempo de tramitação dos processos que apuram crimes dolosos (intencionais) contra a vida.