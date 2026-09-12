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Estado convoca 79 profissionais para atuar na rede estadual da Bahia

Foram aprovados 62 mediadores, 15 técnicos de nível superior e dois nutricionistas

Carla Melo
Por
Aprovados devem entregar algumas documentação
Aprovados devem entregar algumas documentação - Foto: Ilustrativa | Viviane Macêdo

Mais 79 profissionais aprovados no processo seletivo da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) foram convocados neste sábado, 12. São ao todo, 62 mediadores, 15 técnicos de nível superior e dois nutricionistas.

Os profissionais foram aprovados pelos editais SEC/SUDEPE nº 04/2025, 003/2026 e 06/2025 e irão reforçar o quadro de servidores da rede estadual, em contratos de Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).

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Documentação

Os convocados terão do dia 14 a 25 de setembro para entrega da documentação exigida. Entre os documentos solicitados estão:

  • Diploma de formação compatível com a função;
  • Carteira de identidade;
  • CPF;
  • Comprovante de residência;
  • Declaração de inexistência de acúmulo de cargos públicos;
  • Certidões negativas, entre outros requisitados no edital.

Inicialmente, os candidatos deverão enviar os documentos digitalizados para o e-mail [email protected], para que passem por uma análise preliminar conduzida pela Coordenação de Provimento e Movimentação (CPM).

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Após a etapa virtual, será necessário realizar a entrega presencial da documentação original acompanhada de cópias para conferência. Em Salvador, os convocados deverão comparecer à sede da SEC, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), nos horários das 8h30 às 11h e das 14h às 17h.

Já os aprovados para atuação nos municípios do interior deverão se dirigir aos respectivos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs).

REDA

Para os técnicos de nível superior e nutricionistas, o vínculo contratual terá duração de 36 meses, podendo ser prorrogado por igual período, com carga horária de 40 horas semanais.

Os mediadores também terão o vínculo contratual de 36 meses, podendo ser prorrogado por igual período, com carga horária de 20 horas semanais. A remuneração será estabelecida de acordo com a classe e o nível correspondentes.

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Tags

economia Educação processo seletivo reda

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