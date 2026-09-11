Bahia registra queda nas áreas sob alertas de desmatamento

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A Bahia registrou redução de 27% na área sob alertas de desmatamento no bioma. De acordo com dados do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (Deter), entre agosto de 2025 e julho de 2026, foram registrados 534,94 km² sob alertas no estado.

O resultado apresenta uma redução de 197,69 km² em relação ao ciclo anterior, quando foram registrados 732,63 km². O número é o menor volume anual registrado na Bahia.

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Como funcionam os alertas?

As imagens de satélite identificam possíveis alterações na cobertura vegetal. Os alertas ajudam a selecionar áreas que precisam de análise e podem orientar ações de fiscalização em campo.

Os alertas são combinados com imagens de maior resolução, obtém informações cadastrais dos imóveis rurais, além de direcionar equipes para áreas que precisam ser verificadas.

Na Bahia, o monitoramento é utilizado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) como apoio à fiscalização.

Alertas são identificados por imagens de satélite - Foto: Divulgação

Um exemplo do sistema é a Operação Mata do Guará, realizada em 2024. A ação utilizou informações de satélite para selecionar áreas de interesse em sete municípios do Cerrado, com mais de três mil hectares vistoriados.

O sistema também é ultilizado pelo Inema em ferramentas como MapBiomas Alerta, RedeMAIS e Harpia.