POLÍCIA
Criminosos invadem casas e matam dois irmãos na Bahia
Vítimas foram identificadas como Tailan da Silva e Tauan da Silva
Dois irmãos, de 31 e 32 anos, foram assassinados a tiros em dois ataques registrados na terça-feira, 29, em Ipiaú, no sul da Bahia. Os crimes aconteceram no bairro Euclides Neto e são investigados pela Polícia Civil.
As vítimas foram identificadas como:
- Tailan da Silva Barbosa, de 31 anos
- Tauan da Silva Barbosa, de 32.
Segundo informações da Polícia Militar, Tailan foi a primeira vítima. Homens teriam invadido a casa onde ele estava, na Rua José Wilson Barbosa, após entrarem pelo quintal. O homem foi surpreendido na sala do imóvel e baleado.
Depois do primeiro crime, os suspeitos seguiram para a residência de Tauan. Ele percebeu a movimentação e conseguiu deixar o imóvel pelo quintal, mas passou a ser perseguido.
A tentativa de fuga terminou na Rua 24 de Agosto. Tauan foi alcançado e atingido por dezenas de tiros. Ainda conforme a PM, moradores encontraram o corpo cerca de 30 minutos depois.
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Investigação
A Delegacia Territorial de Ipiaú está responsável pelas investigações. A polícia realiza diligências e ouve testemunhas na tentativa de identificar os envolvidos e esclarecer o que motivou os assassinatos.
Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) também foram acionadas para realizar a perícia e remover os corpos para o Instituto Médico Legal (IML).
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos presos, nem sobre o velório e o sepultamento dos irmãos.