Criminosos invadem casas e matam dois irmãos na Bahia

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Dois irmãos, de 31 e 32 anos, foram assassinados a tiros em dois ataques registrados na terça-feira, 29, em Ipiaú, no sul da Bahia. Os crimes aconteceram no bairro Euclides Neto e são investigados pela Polícia Civil.

As vítimas foram identificadas como:

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Tailan da Silva Barbosa, de 31 anos

Tauan da Silva Barbosa, de 32.

Segundo informações da Polícia Militar, Tailan foi a primeira vítima. Homens teriam invadido a casa onde ele estava, na Rua José Wilson Barbosa, após entrarem pelo quintal. O homem foi surpreendido na sala do imóvel e baleado.

Depois do primeiro crime, os suspeitos seguiram para a residência de Tauan. Ele percebeu a movimentação e conseguiu deixar o imóvel pelo quintal, mas passou a ser perseguido.

A tentativa de fuga terminou na Rua 24 de Agosto. Tauan foi alcançado e atingido por dezenas de tiros. Ainda conforme a PM, moradores encontraram o corpo cerca de 30 minutos depois.

Investigação

A Delegacia Territorial de Ipiaú está responsável pelas investigações. A polícia realiza diligências e ouve testemunhas na tentativa de identificar os envolvidos e esclarecer o que motivou os assassinatos.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) também foram acionadas para realizar a perícia e remover os corpos para o Instituto Médico Legal (IML).

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos presos, nem sobre o velório e o sepultamento dos irmãos.