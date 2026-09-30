Brasileira é presa pela imigração dos EUA ao desembarcar em aeroporto do país

Siga o A TARDE no Google

Uma brasileira de 36 anos foi presa pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) após desembarcar no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma. Sara de Cassia Alves, natural de Sorocaba (SP), está detida desde 11 de setembro e aguarda uma audiência marcada para 5 de outubro.

Sara mora na Flórida e é casada com o norte-americano Thomas Boudreau. Os dois viajavam para participar do casamento de um primo quando foram abordados no aeroporto.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O motivo oficial da detenção não foi divulgado. Segundo Claudia Alves, irmã da brasileira, o caso envolve questões relacionadas ao visto de Sara e a uma autorização de extensão de permanência vinculada a trabalho.

Arrecadação

A família contratou um advogado e iniciou campanhas de arrecadação no Brasil e nos Estados Unidos para ajudar a pagar os custos da defesa e uma eventual fiança. A estimativa apresentada pelos familiares varia de US$ 7 mil a US$ 20 mil, entre aproximadamente R$ 36 mil e R$ 103,4 mil.

Até a noite desta quarta-feira (30), a campanha brasileira havia recebido R$ 2,6 mil. Nos Estados Unidos, a arrecadação chegava a US$ 9.962, cerca de R$ 50 mil.

Brasileira divide espaço com cerca de 95 mulheres

A cunhada de Sara, Allison Montoya, afirma que a brasileira está em um grande espaço compartilhado com cerca de 95 detentas. Segundo o relato, as mulheres dormem em beliches, permanecem em um ambiente com iluminação constante e são acordadas diariamente às 7h para contagem.

Allison também reclama da qualidade da água e da alimentação oferecidas. Segundo ela, as detentas que recebem dinheiro de familiares podem comprar produtos na cantina, mas há limite de cinco garrafas de água por semana.

O dinheiro enviado pela família também é usado para que Sara consiga fazer ligações telefônicas. O marido da brasileira costuma visitá-la nos dias permitidos pela unidade e percorre cerca de 88 quilômetros até o centro de detenção.

O Ministério das Relações Exteriores foi procurado para comentar o caso e esclarecer se presta assistência consular à brasileira.