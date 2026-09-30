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Pais são presos por estuprar filha de quatro anos na Bahia

Criança teria sido vítima de abusos por cerca de dois anos

Luiza Nascimento
Por
Operação que prendeu casal suspeito de estuprar filha
Operação que prendeu casal suspeito de estuprar filha - Foto: Divulgação/Ascom-PCBA

Um homem de 35 anos e uma mulher de 26 foram presos em flagrante por estuprar a própria filha de quatro anos. Os pais foram localizados nesta terça-feira, 29, no município de Poções, no sudoeste da Bahia.

A mulher foi encontrada pela Polícia Civil da Bahia em um centro de assistência social do município, onde a criança havia sido encaminhada para atendimento. Já o suspeito estava no local de trabalho.

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Presa por estuprar filha de quatro anos afirma ter sido vítima

Apesar de também ser investigada por estupro de vulnerável, em depoimento, a mulher relatou que também havia sido vítima de violência sexual e de ameaças praticadas pelo companheiro.

Afirma que contra a menor, os abusos teriam ocorrido ao longo dos últimos dois anos. A ação foi realizada após denúncias recebidas pela autoridade policial sobre possíveis abusos contra a criança.

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Criança de 4 anos está sob cuidados de familiares

Na segunda-feira (28), a Polícia Civil já havia instaurado inquérito policial para apurar outras denúncias de crimes semelhantes contra a vítima.

Após as prisões, realizadas pelas Delegacias Territoriais (DTs) de Poções e Boa Nova, os investigados foram encaminhados à unidade policial para os procedimentos legais cabíveis e permanecem custodiados à disposição do Poder Judiciário.

A criança está sob os cuidados de familiares e recebe acompanhamento da rede de proteção do município, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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Bahia poções Polícia Civil

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