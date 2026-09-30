POLÍCIA
Pais são presos por estuprar filha de quatro anos na Bahia
Criança teria sido vítima de abusos por cerca de dois anos
Um homem de 35 anos e uma mulher de 26 foram presos em flagrante por estuprar a própria filha de quatro anos. Os pais foram localizados nesta terça-feira, 29, no município de Poções, no sudoeste da Bahia.
A mulher foi encontrada pela Polícia Civil da Bahia em um centro de assistência social do município, onde a criança havia sido encaminhada para atendimento. Já o suspeito estava no local de trabalho.
Presa por estuprar filha de quatro anos afirma ter sido vítima
Apesar de também ser investigada por estupro de vulnerável, em depoimento, a mulher relatou que também havia sido vítima de violência sexual e de ameaças praticadas pelo companheiro.
Afirma que contra a menor, os abusos teriam ocorrido ao longo dos últimos dois anos. A ação foi realizada após denúncias recebidas pela autoridade policial sobre possíveis abusos contra a criança.
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Criança de 4 anos está sob cuidados de familiares
Na segunda-feira (28), a Polícia Civil já havia instaurado inquérito policial para apurar outras denúncias de crimes semelhantes contra a vítima.
Após as prisões, realizadas pelas Delegacias Territoriais (DTs) de Poções e Boa Nova, os investigados foram encaminhados à unidade policial para os procedimentos legais cabíveis e permanecem custodiados à disposição do Poder Judiciário.
A criança está sob os cuidados de familiares e recebe acompanhamento da rede de proteção do município, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).