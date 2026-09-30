Moradores e comércios já podem ceder câmeras para polícia; saiba como

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Associações de moradores e estabelecimentos comerciais de Salvador já podem compartilhar imagens captadas por sistemas de videomonitoramento com as forças de segurança, através do programa Câmera Interativa. As orientações foram divulgadas na edição do Diário Oficial do Estado des terça-feira, 29, pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

A adesão ao programa contribui para as ações preventivas, ostensivas e investigativas realizadas pelas Polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros Militar.

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O projeto visa aumentar, com o apoio da sociedade, a quantidade e a qualidade de pontos de monitoramento de locais públicos, na maioria absoluta dos logradouros em todos os municípios baianos, aproveitando-se da disponibilidade de imagens de circuitos internos de TV apontadas para espaços públicos, mantidas por pessoas físicas e jurídicas, e integradas a soluções em nuvem através de empresas especializadas neste tipo de serviço.

Assim, é esperado o fortalecimento das ações de polícia através do videomonitoramento urbano realizado pela Secretaria da Segurança Pública, visando à redução de ações de criminosos, ao aumento da sensação de segurança e ao bem-estar da população baiana.

Como moradores podem participar e compartilhar imagens de câmeras?

Para participar, os interessados devem preencher o formulário de adesão e apresentar a documentação técnica exigida, disponível através deste link.

Também é necessário informar corretamente os responsáveis administrativos e técnicos, além de apresentar cópia do ato constitutivo e comprovante de inscrição no CNPJ.

Após o credenciamento do integrador e envio de arquivos técnicos para validação dos requisitos de infraestrutura do integrador, é necessário assinar o Termo de Adesão ao projeto, se aprovado na etapa anterior.

Por fim, os moradores devem credenciar os pontos de imagem e envio dos dados dos proprietários e especificações das câmeras, para validação técnica dos equipamentos e locais propostos.

Moradores receberão contribuição ao compartilhar câmeras?

A cessão voluntária de acesso às imagens se dará sem repasse de recursos financeiros e sem ônus para o Estado.

Compartilhamento ou disponibilização somente de imagens de locais públicos, como ruas, avenidas, parques, praças e afins.

Ciência do compartilhamento ou disponibilização, bem como de todos os seus termos, pelas pessoas físicas ou jurídicas vinculadas a um integrador, mediante autorização expressa na forma do Termo de Adesão ao Projeto Câmera Interativa.

Qualquer interessado poderá livremente e a qualquer tempo participar ou deixar de participar da rede colaborativa.

Alphaville passou a integrar o programa Câmera Interativa

O Alphaville passou a integrar o programa Câmera Interativa, da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), com a implantação de novas unidades da Estação Arcanjo.

As novas estruturas foram inauguradas nos empreendimentos Alphaville 1 e Alphaville 2, localizados na Avenida Paralela, em Salvador.

A expectativa é que a tecnologia também seja implantada no Alphaville Camaçari ainda neste ano, após a conclusão das obras.