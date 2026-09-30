Guarda Municipal reforça segurança em domingo de eleições em Salvador

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A Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador preparou uma operação especial para atuar durante as eleições de 2026 deste domingo, 4.



Cerca de 80 agentes serão mobilizados para reforçar a segurança em escolas e instituições de ensino que funcionarão como locais de votação na capital baiana.

A estratégia foi elaborada em alinhamento com a Comissão de Segurança do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), com o objetivo de integrar a atuação das forças de segurança durante o pleito.

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Rondas nos locais de votação

De acordo com a GCM, os agentes realizarão rondas preventivas e patrulhamento ostensivo nos locais de votação ao longo do dia. A corporação também manterá equipes em regime de prontidão para atender eventuais ocorrências e situações que possam alterar a ordem pública.

Em entrevista ao A TARDE, o gerente de Operações da GCM Salvador, Bruno Muniz, explicou que o trabalho terá início durante a noite anterior à votação e seguirá até a chegada das equipes do TRE aos locais.

Segundo ele, a atuação busca evitar possíveis danos ao patrimônio e às urnas durante o período eleitoral.





Atendimento a ocorrências

Além do patrulhamento preventivo, a GCM estará preparada para atuar em situações que exijam intervenção durante o dia de votação.

Bruno Muniz informou que a corporação atenderá ocorrências que configurem flagrante delito, dentro das atribuições dos agentes.

O reforço será distribuído pela cidade de forma semelhante ao patrulhamento cotidiano, com atenção aos locais que concentram eleitores e equipes envolvidas no processo eleitoral. Telefone para acionar a GCM: 71 - 3202-5323

Integração com o TRE

A operação foi planejada em conjunto com a Comissão de Segurança do TRE, de acordo com a GCM. A integração tem como objetivo organizar o emprego dos agentes e facilitar o acionamento das equipes caso seja necessário apoio durante a votação.

O efetivo permanecerá em prontidão durante o domingo para atender demandas de segurança e apoiar a preservação da ordem nos locais de votação.