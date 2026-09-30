Técnica de enfermagem é enforcada com cabo de celular em UPA

Siga o A TARDE no Google

Uma técnica de enfermagem foi agredida por uma paciente na madrugada desta terça-feira, 29, dentro da UPA do Riacho Fundo II, no Distrito Federal. Segundo o Instituto de Gestão Estratégica do DF (Iges-DF), a profissional foi enforcada com um cabo de carregador de celular.

A equipe assistencial interveio para interromper a agressão. A paciente, que apresentava um quadro de agitação, foi contida e permaneceu sob cuidados para avaliação e acompanhamento.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A técnica de enfermagem recebeu atendimento médico após a agressão e foi afastada das atividades. O Iges-DF informou que tomou as providências cabíveis e registrou um boletim de ocorrência sobre o caso.

O instituto afirmou ainda que já vinha adotando medidas para ampliar a prevenção e a segurança dos profissionais nas unidades de saúde, incluindo ações de orientação, conscientização e reforço dos fluxos de atendimento em situações de violência.

Conselho cobra medidas de segurança

Após o episódio, o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF) cobrou medidas de segurança do Iges-DF, do Governo do Distrito Federal (GDF) e da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF).

O presidente do conselho, Elissandro Noronha, criticou a violência contra profissionais de enfermagem.

“Até quando a enfermagem terá que suportar a violência no exercício da profissão? Até onde pode chegar a ira de alguém que não conseguiu atendimento?”, questionou.

“Basta de violência! A enfermagem está na linha de frente para cuidar e também deve ser protegida”, afirmou.

O Coren-DF também pediu a regulamentação das leis nº 7.743/2025 e nº 7.934/2026.

A primeira, sancionada em setembro de 2025, determina o uso de serviços especializados de vigilância privada nas unidades públicas de saúde do DF. Já a segunda cria o Programa de Proteção e Segurança Integral aos Profissionais de Saúde no Distrito Federal.