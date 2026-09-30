Rick Ralley é solto após ser preso por suspeita de violência doméstica

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O cantor Rick Ralley, de 37 anos, foi solto após audiência de custódia realizada na manhã desta quarta-feira, 30. Ele havia sido preso em flagrante nesta segunda-feira, 28, em Salvador.

Ele, que é conhecido por ter feito parte de grandes grupos do pagode baiano, foi detido pela Polícia Militar (PM) em um condomínio no bairro de Sussuarana Velha, após uma denúncia de violência doméstica.

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A Polícia Civil disse que houve um desentendimento entre o artista e uma mulher de 29 anos dentro de casa. Rick foi autuado por lesão corporal e injúria na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/CMB).

O suspeito foi apresentado na unidade especializada e teve a prisão mantida pela Polícia Civil. Após ser preso, ele ficou custodiado à disposição do Poder Judiciário, aguardando audiência de custódia da Justiça.

Quem é Rick Ralley?

Rick está no mundo da música desde os 17 anos. Ele construiu sua trajetória à frente dos vocais de bandas de pagode da Bahia, como o Swing do P, onde entrou com a missão de ocupar a vaga deixada por Igor Kannário, e Black Style, quando foi convidado para substituir Robyssão, aos 23 anos. Ele liderou a banda por mais de uma década e emplacou músicas.

Músicas mais famosas

Uma das músicas mais lembradas de sua passagem pela Black Style é ‘Machuca Will’. Composta em 2014, a canção foi inspirada em um meme e em um vídeo íntimo vazado de Willtnei Almeida Santana (conhecido como Will), jovem que viralizou na internet na época e acabou assassinado a tiros anos depois, em Salvador.

Quando saiu da banda para apostar na carreira solo, Rick passou cerca de oito anos construindo sua própria marca e lançando faixas autorais. Em 2023, ele chegou a anunciar retorno aos vocais da banda.

O cantor, que atualmente é agenciado pela Maktub Records, é dono de músicas como ‘Xaninha’, ‘Ploct Ploct’ e ‘As de 18’.

Ele acumula 37 mil ouvintes mensais no Spotify e quase 240 mil seguidores em seu perfil no Instagram.