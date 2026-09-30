Segundo suspeito de triplo homicídio na Bahia é encontrado morto em São Paulo

O homem apontado como um dos dois suspeitos de envolvimento em um triplo homicídio em Rafael Jambeiro , no interior da Bahia, foi encontrado morto e decapitado em Itapecerica da Serra, em São Paulo. O corpo foi localizado no domingo, dia 27, mas a identificação só foi confirmada no terceiro dia, dia 29.

Segundo a Polícia Civil da Bahia, Ícaro de Oliveira Barros, conhecido como “Bubu”, foi identificado por meio da troca de informações entre a Delegação Territorial (DT) de Rafael Jambeiro e a unidade policial responsável pelo caso em São Paulo.

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Além disso, segundo a corporação, é possível que o homicídio tenha sido uma retaliação por suposta participação em um triplo homicídio ocorrido na Bahia. Insatisfeito, Ícaro abandonou Rafael Jambeiro e seguiu para São Paulo. A partir desse dia, passou a ser perseguido pelas forças de segurança.

Outro suspeito morreu em confronto

Ícaro é o segundo suspeito de participação e não ataca Morte durante a investigação. Lielson da Conceição Nascimento , 26 anos, morreu após confronto com a polícia no dia 23 de setembro, em Feira de Santana.

Segundo a Polícia Civil, ele foi localizado durante uma operação na região de Tiquaruçu, na zona rural do município. Durante a colisão, de acordo com o boletim de ocorrência, Lielson foi atingido por um disparo de arma de fogo de um veículo, do qual se recuperou.

O suspeito foi baleado e socorrido no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu aos ferimentos.

Atualmente estão reunidas equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, incluindo agentes da Delegação Territorial de Rafael Jambeiro, GATTI/Sertão, Rondesp/Leste e Cipe/Leste.

O crime deixou três mortos e quatro feridos.

O triplo homicídio ocorreu na madrugada de 18 de setembro, perto da Lagoa do Miranda, na zona rural de Rafael Jambeiro.

Entre as vítimas estão Roberval Lima Araújo, de 32 anos, conhecido como “Robinho”, e Maria Cecília Alexandrina Araújo, de 2 anos. Um terceiro homem também morreu e, inicialmente, não havia sido formalmente identificado.

Outras quatro pessoas ficaram feridas, entre elas três crianças, de 1, 4 e 6 anos. Elas receberão os primeiros atendimentos no Hospital Municipal Rafael Jambeiro e, em seguida, serão transferidas para o Hospital Estadual da Criança (HEC), em Feira de Santana.

Outra vítima de um disparo de arma de fogo foi levada em estado grave para o Hospital Geral Clériston Andrade.

Uma das linhas de investigação considera que o ataque pode estar relacionado a uma disputa ligada ao tráfico de drogas. Segundo a polícia, Roberval não tinha qualquer envolvimento com outra família antes do crime.