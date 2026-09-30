POLÍTICA
Militância toma Alagoinhas em ato de Jerônimo, Wagner e Rui
Mobilização levou uma multidão às ruas de Alagoinhas na reta final da campanha
Na reta final da campanha eleitoral, Alagoinhas foi tomada por uma grande mobilização política na noite desta quarta-feira, 30. O município recebeu um ato com a presença do candidato à reeleição ao Governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e dos candidatos ao Senado Jaques Wagner (PT) e Rui Costa (PT).
O local escolhido para a atividade ficou completamente cheio, com uma multidão acompanhando o evento. Bandeiras, celulares acesos e roupas vermelhas marcaram o cenário durante a concentração.
A movimentação também alterou o ritmo da cidade durante o ato, com grande presença de apoiadores nas ruas. O vermelho predominou entre o público, que acompanhou as falas dos candidatos e participou da mobilização.
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Reta final
Com a campanha entrando nos últimos dias, Jerônimo, Wagner e Rui participaram juntos da agenda em Alagoinhas. O encontro reuniu uma multidão em torno dos três candidatos do PT.
O clima foi de festa entre os apoiadores, que registraram o momento com celulares e acompanharam as manifestações dos candidatos durante o ato.