Militância toma Alagoinhas em ato de Jerônimo, Wagner e Rui

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Na reta final da campanha eleitoral, Alagoinhas foi tomada por uma grande mobilização política na noite desta quarta-feira, 30. O município recebeu um ato com a presença do candidato à reeleição ao Governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e dos candidatos ao Senado Jaques Wagner (PT) e Rui Costa (PT).

O local escolhido para a atividade ficou completamente cheio, com uma multidão acompanhando o evento. Bandeiras, celulares acesos e roupas vermelhas marcaram o cenário durante a concentração.

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A movimentação também alterou o ritmo da cidade durante o ato, com grande presença de apoiadores nas ruas. O vermelho predominou entre o público, que acompanhou as falas dos candidatos e participou da mobilização.

Reta final

Com a campanha entrando nos últimos dias, Jerônimo, Wagner e Rui participaram juntos da agenda em Alagoinhas. O encontro reuniu uma multidão em torno dos três candidatos do PT.

O clima foi de festa entre os apoiadores, que registraram o momento com celulares e acompanharam as manifestações dos candidatos durante o ato.