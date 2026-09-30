Após passar por Salvador, Lula cancela agenda em MG devido ao mau tempo

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O temporal que atingiu Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, nesta quarta-feira, 30, provocou o cancelamento da agenda política do presidente Lula na cidade. A aeronave que transportava o presidente chegou a pousar no Aeroporto Regional da Zona da Mata, em Goianá, localizado a cerca de 40 quilômetros de Juiz de Fora.

No entanto, as condições meteorológicas impediram a decolagem segura do helicóptero que faria o deslocamento até o município. Diante disso, Lula retornaria para Brasília.

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Na cidade, o presidente participaria de um ato ao lado de Patrus Ananias, candidato ao governo de Minas, e das candidatas ao Senado Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (PSOL). Mesmo sem a presença de Lula, o ato político foi mantido na Praça da Estação, tradicional ponto de encontro do Partido dos Trabalhadores em Juiz de Fora, com os demais candidatos.

Região permanece sob alerta

A região permanece sob alerta para condições de tempo severas. Segundo o Inmet, a Zona da Mata e o Campo das Vertentes têm previsão de chuva forte, ventos intensos e possibilidade de queda de granizo até sexta-feira, 2.

Avenida em Juiz de Fora alagada após temporal - Foto: Reprodução

Além de Juiz de Fora, o alerta inclui municípios como Viçosa, Ubá, Muriaé, São João del Rei e Barbacena.