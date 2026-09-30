Janja parte para o ataque contra a família Bolsonaro: “nunca defenderam a família”

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A primeira-dama Janja Lula da Silva fez uma série de críticas ao senador Flávio Bolsonaro (PL) e ao ex-presidente Jair Bolsonaro ao comentar a repercussão de uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre exames de saúde.

O episódio ganhou espaço nas redes sociais após um trecho de uma fala de Lula ser compartilhado com a interpretação de que o presidente teria feito uma referência a abusos sexuais envolvendo mulheres e crianças. A declaração, porém, ocorreu durante uma agenda de campanha em Belém e fazia referência à resistência de homens em realizar o exame de próstata para a detecção precoce do câncer.

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Na ocasião, Lula falou sobre a importância do acompanhamento médico e mencionou os benefícios da cirurgia robótica para pacientes com câncer de próstata. Ele também relembrou a morte de sua mãe, Dona Lindu, vítima de câncer uterino em 1980.

A fala passou a circular nas redes sociais fora do contexto original e chegou aos assuntos do momento da rede social X com frases como "Protejam as crianças" e "Lula não toque nas crianças".

Janja classificou a repercussão como uma estratégia da campanha de Flávio Bolsonaro para atacar o presidente. Segundo a primeira-dama, o episódio ocorreu após outras revelações que, em sua avaliação, atingiram o grupo político.

"A campanha de Flávio Bolsonaro, em um ato de desespero após todas essas revelações, deturpou uma fala do presidente Lula sobre exame preventivo de câncer".

Ela também acusou o grupo bolsonarista de utilizar declarações fora de contexto para atingir Lula.

"Eles tiram frases de contexto e inventam mentiras. Esse é o método deles. O bolsonarismo quer jogar para o presidente Lula, de forma completamente leviana e mentirosa, um rótulo que pertence a eles".

Críticas à família Bolsonaro

Além da repercussão envolvendo a fala de Lula, Janja fez críticas diretas a Flávio Bolsonaro e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. As declarações abordaram episódios e acusações relacionados a mulheres, crianças e integrantes do grupo político.

"Para Bolsonaro, quando uma criança de 14 anos olha para ele, “pinta um clima”".

Na sequência, a primeira-dama mencionou a escolha do candidato a vice de Flávio Bolsonaro e uma acusação de estupro envolvendo o político.

"Para Flávio Bolsonaro, é aceitável ter um candidato a vice acusado de estupro de menor".

Janja também citou o caso de uma criança de cinco anos morta dentro de casa e criticou, segundo sua declaração, a defesa feita por Flávio Bolsonaro de um acusado pelo crime.

"Para Flávio, é normal defender o assassino de uma criança de 5 anos, morta dentro da própria casa ao acordar. Ele acha normal que um assassino de criança não seja julgado"

A primeira-dama ainda fez uma acusação relacionada à vida pessoal do senador.

"Para Flávio Bolsonaro, é normal praticar orgias e trair a própria esposa".

Ao reunir as críticas, Janja questionou o discurso adotado pela família Bolsonaro em relação à defesa da família, das mulheres e das meninas.

"Essa é a moral da família Bolsonaro. Está provado que Flávio Bolsonaro e seu pai nunca defenderam a família, as mulheres e as meninas".

No encerramento, a primeira-dama mencionou Nossa Senhora, em uma referência que ocorre após a santa também ter sido envolvida em uma polêmica relacionada a Flávio Bolsonaro nos últimos dias.

"Que Nossa Senhora livre o Brasil dessas mentes pervertidas".