Lula sobe o tom contra Flávio Bolsonaro: "Apoiado pelo crime organizado"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a atacar o senador Flávio Bolsonaro (PL) nesta quarta-feira, 30, durante entrevista. O petista questionou a trajetória política do adversário e afirmou que ele chegou ao primeiro cargo eletivo com apoio do crime organizado no Rio de Janeiro.

"Vamos pegar esse Flávio, qual é o compromisso com qualquer seriedade que esse cara tem? Nenhuma, ele não tem biografia. Eu queria que alguém me dissesse o que esse cara tem pra oferecer. Nada, não tem conteúdo", acusou Lula, durante o podcast Cosmo Política.

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O presidente também fez uma afirmação sobre o início da carreira política do senador e mencionou uma suposta relação com grupos criminosos.

"Ele nunca trabalhou na vida. Ele foi eleito vereador com 21 anos de idade, já apoiado pelo crime organizado no Rio de Janeiro, pelos milicianos, e nunca mais parou."

Flávio Bolsonaro chegou ao primeiro cargo eletivo como deputado estadual do Rio de Janeiro, em 2002, aos 21 anos. É desse período que remontam acusações feitas por opositores sobre sua relação com integrantes de milícias.

Durante sua passagem pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Flávio empregou em seu gabinete Adriano da Nóbrega, apontado como chefe do "Escritório do Crime" e morto em 2020. Ele também concedeu homenagens a policiais que posteriormente foram condenados por participação em grupos paramilitares.

Bolsonaro e o eleitorado conservador

A entrevista também foi marcada por novas críticas de Lula ao campo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ao comentar o comportamento de eleitores conservadores, o petista direcionou questionamentos principalmente a pessoas com formação acadêmica.

"Quanto mais as pessoas são graduadas, mais elas são conservadoras. Você não fica com pena disso? Eu quando vejo um cara com diploma, um economista, votar no Bolsonaro eu fico pensando o que é que esse cara espera da vida? O que esse cara aprendeu de política na vida?", declarou.

Citação a Eduardo Bolsonaro e Vorcaro

Outro assunto abordado pelo presidente foi o Banco Master. Lula voltou a associar integrantes da família Bolsonaro ao caso e citou o ex-banqueiro Daniel Vorcaro ao falar sobre Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio.

"Tem um deputado que recebe dinheiro do [ex-banqueiro Daniel] Vorcaro. Aquele famoso dinheiro do filme é o dinheiro que ele pegava do Vorcaro para poder mandar para a sobrevivência do Eduardo [Bolsonaro] lá", disse.

A declaração foi feita em referência à permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e ao filme "Dark Horse", cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.