A TARDE Eleições analisa pesquisa AtlasIntel que aponta virada de Jerônimo sobre ACM Neto

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O Grupo A TARDE divulgou nesta quarta-feira, 30, os números inéditos da nova pesquisa AtlasIntel/A TARDE para a disputa eleitoral na Bahia.

Os dados e desdobramentos do levantamento são analisados em edição do programa A TARDE Eleições, apresentado pelos jornalistas Eduardo Dias e Yuri Abreu, com comentários e participações ao vivo de Cássio Moreira, Leo Almeida e do cientista político Cláudio André de Souza.

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O grande destaque da pesquisa registrada sob os números BA-02425/2026 e BR-00633/2026 é a virada na corrida pelo governo do Estado: nos votos válidos, o governador Jerônimo Rodrigues (PT)atingiu 50,7%, ultrapassando ACM Neto (União Brasil), que soma 47,5%.

O avanço governista é impulsionado pelo desempenho na capital, onde Jerônimo superou pela primeira vez a marca de 40% das intenções de voto.

A pesquisa confirma ainda o favoritismo da chapa governista ao Senado Federal, liderada pelos ex-governadores Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT).

No cenário presidencial dentro do estado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abre 30 pontos de vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (58,9% a 28,4% dos votos válidos), registrando também liderança expressiva entre o eleitorado católico baiano, com 58% das intenções de voto.

O levantamento entrevistou 2.000 eleitores entre os dias 24 e 28 de setembro, via recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.

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