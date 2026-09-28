A TARDE Eleições detalha mudança de agenda de Lula em Salvador e polêmica com Nossa Senhora

Os bastidores das estratégias de campanha na semana decisiva das Eleições 2026 e o acirramento das narrativas políticas no país são os destaques do programa A TARDE Eleições desta segunda-feira, 28. Apresentada pelos jornalistas Eduardo Dias, Leo Almeida e Cássio Moreira, a atração vai ao ar às 15h.

O programa abre com o diagnóstico do roteiro de Luiz Inácio Lula da Silva na Bahia. A bancada explica as razões táticas que levaram a coordenação nacional da campanha a trocar a agenda prevista em Feira de Santana por uma grande mobilização no circuito Ondina/Barra, em Salvador, apontando o objetivo de alavancar a votação no maior colégio eleitoral do estado e ampliar o desempenho da chapa de Jerônimo Rodrigues.

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No segundo bloco, o destaque é a polêmica envolvendo o candidato Flávio Bolsonaro e o eleitorado religioso. O programa examina as declarações do senador direcionadas à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) sobre desinformações envolvendo o título de padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida e a resposta oficial da entidade católica.

A edição também aborda as movimentações do Palácio do Planalto na área econômica. Diante de levantamentos que apontam um cenário de empate técnico nas simulações de segundo turno, o governo acelera o acionamento de medidas de impacto social e liberações de recursos para conter o avanço da oposição na reta finalíssima.