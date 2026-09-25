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A TARDE Eleições detalha ofensiva contra bets, impacto no futebol e maratona de presidenciáveis

Edição de hoje passa decisão de Lula e a presença de três candidatos ao Planalto

Redação
Por Redação
| Atualizada em
Governo federal implementou medida contra bets
Governo federal implementou medida contra bets - Foto: Saulo Ferreira Angelo | Shutterstock
Eleições 2026

A ofensiva do governo federal contra o mercado descontrolado de apostas esportivas e o desembarque de presidenciáveis na Bahia a poucos dias do primeiro turno são os destaques do programa A TARDE Eleições desta sexta-feira, 25. Apresentado por Eduardo Dias e Juliana Nobre, com participações dos repórteres Cássio Moreira, Luan Julião e Léo Almeida, a atração vai ao ar às 15h.

O programa abre com a análise sobre uma Medida Provisória que deve ser assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que impõe regras rígidas, proibição de jogos eletrônicos estilo cassino e limites publicitários para conter o superendividamento familiar.

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A bancada avalia também o impacto financeiro no futebol na perda ou readequação de patrocínios do setor.

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O repórter Cássio Moreira fará os comentários acerca da reportagem assinada por Luan Julião no Portal A TARDE, que fará o raio-X da matéria, mostrando o domínio das apostas nos uniformes dos clubes das Séries A e B enquanto a sociedade discute os prejuízos financeiros dos apostadores.

Fechando a edição, o repórter Léo Almeida detalha a movimentação política no estado, com as agendas dos candidatos Augusto Cury, Renan Santos e do próprio presidente Lula, confirmando a Bahia como um dos principais palcos decisivos da corrida presidencial.

Assista a transmissão

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