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CAMPANHA NA BAHIA

Augusto Cury anuncia ato de campanha no Pelourinho neste sábado (26)

Presidenciável fará uma caminhada com apoiadores no Centro Histórico de Salvador

Leo Almeida
Por
Caminhada será realizada às 08h
Caminhada será realizada às 08h - Foto: Tércio Teixeira | AFP
Eleições 2026

O candidato à Presidência da República, Augusto Cury (Avante), anunciou que fará um ato de campanha em Salvador no próximo sábado, 26. Em anúncio feito pelas redes sociais, o presidenciável afirmou que fará uma caminhada com apoiadores no Pelourinho, às 8h

“Eu não me curvaria diante de reis ou celebridades. Mas me curvo diante do povo da Bahia. Neste sábado, 26 de setembro, às 8h, estarei no Pelourinho, em Salvador, para uma caminhada por esse lugar tão simbólico do nosso Brasil. Leve sua fitinha branca e participe da caminhada pelas ruas de Salvador”, disse Cury.

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Esta será a primeira agenda do candidato do Avante na Bahia desde o início da campanha eleitoral.

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Presidenciáveis na Bahia

No domingo, 27, Salvador irá receber outro candidato ao Palácio do Planalto. Renan Santos (Missão), anunciou que virá à capital baiana para um ato político em frente à Reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no bairro do Canela, centro da capital baiana.

Na terça-feira, 29, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará uma caminhada em Feira de Santana. O petista irá reunir a chapa majoritária de Jerônimo Rodrigues (PT) e seus apoiadores às 15h, no Centro Comercial da Princesa do Sertão.

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Augusto Cury eleições do brasil eleições na Bahia

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