Ídolo do Vitória demonstra apoio a Lula e Jerônimo nas eleições

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Ídolo do Esporte Clube Vitória, Victor Ramos fez questão de deixar claro qual será sua preferência nas eleições de 2026. O ex-zagueiro do Leão demonstrou apoio às reeleições de Lula (PT) para presidente e Jerônimo Rodrigues (PT) como governador da Bahia.

Através das redes sociais, Victor Ramos comentou um vídeo publicado pelo perfil de Lula que faz críticas ao mandato de Jair Bolsonaro (PL), que durou entre 2019 e 2022. Na interação, ele revela sua preferência política.

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“Se Deus quiser, vamos vencer no primeiro turno. É 13 LULA e Jero”, publicou o atleta, em comentário acompanhado de emojis. O perfil do petista chegou a responder com outros emojis.

Victor Ramos interage com Lula nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

O primeiro turno das eleições no país está marcado para o dia 4 de outubro, um domingo. De acordo com uma pesquisa da AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 23, Lula aparece com 45,8% das intenções de voto, contra 43,4% de Flávio Bolsonaro (PL).

Por outro lado, Jerônimo concorre com ACM Neto para ser chefe do Executivo no estado.

Victor Ramos no Vitória

Victor Ramos foi revelado na base do Vitória e acumulou 172 partidas em suas quatro passagens pelo Rubro-Negro na carreira. Foram 10 gols marcados, uma assistência distribuída e três títulos do Campeonato Baiano (2009, 2013 e 2016).

Além das taças, Ramos fez parte do elenco histórico da temporada 2013, que terminou o Campeonato Brasileiro na 5ª colocação, a melhor posição de um clube baiano na era dos pontos corridos. O defensor era titular e peça importante da equipe.