Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

VIVEU DE TUDO

Ex-Vitória com passagens por 25 clubes quer se aposentar este ano

Atacante afirmou que deve terminar a temporada pelo clube e não jogar mais a partir de então

Marina Branco
Por
Walter pelo Vitória
Walter pelo Vitória - Foto: Divulgação I EC Vitória

Walter é ex-atacante do Vitória, e de outros 24 clubes pelo Brasil e até em Portugal. Agora, aos 37 anos, o jogador pretende deixar o futebol, encerrando sua carreira pelo Cruzeiro de Itaporanga, da Paraíba.

A declaração aconteceu após a derrota do Cruzeiro-PB por 2 a 0 para o Atlético de Santa Rita, no último sábado, 19, pela Segunda Divisão do Campeonato Paraibano. O time soma dois empates e uma derrota nas três primeiras rodadas, enquanto Walter ainda não marcou na competição.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"Muito triste. Foi um dos nossos melhores jogos e a gente saiu derrotado. É levantar a cabeça. Eu mesmo, são três jogos sem vencer, sem marcar. Vou ter uma conversa com a diretoria, ver como vai ser a minha caminhada", afirmou ao canal Futebol para Todos.

Passagem rápida pelo Vitória

Entre os muitos clubes da carreira, Walter também vestiu a camisa do Vitória. O atacante chegou ao Leão no início de 2021, mas teve uma passagem curta pela Toca.

Pelo Rubro-Negro, disputou apenas quatro partidas pelo Campeonato Baiano e não marcou gols antes de deixar o clube. A passagem pelo Vitória fez parte de uma fase em que o centroavante passou a acumular equipes no currículo e conviver com dificuldades para reencontrar a melhor forma física e técnica.

Walter pelo Vitória
Walter pelo Vitória - Foto: Pietro Carpi I EC Vitória

Cinco clubes apenas em 2026

A reta final da carreira foi tão movimentada quanto o restante - só em 2026, o atacante defendeu cinco clubes diferentes, tendo começado o ano no Campeonato Baiano, defendendo o Atlético de Alagoinhas.

De lá, passou por Farroupilha-RS, Aquidauanense-MS e Tupy-GO, antes de acertar com o Cruzeiro-PB, clube final da carreira.

Atacante cogita saída imediata

Walter também admitiu que pode rescindir com o Cruzeiro-PB antes mesmo do fim da disputa estadual por não querer atrapalhar o clube, e reforçou que não pretende seguir atuando profissionalmente depois de 2026.

"Pode ser a minha saída. Eu não vim para cá para atrapalhar. Se o Walter estiver atrapalhando, eu mesmo vou ser o primeiro a pedir para sair. Está na minha cabeça: eu só jogo esse ano aqui no Cruzeiro-PB. Depois daqui, eu não jogo mais", completou.

Carreira passou por 25 clubes

Revelado pelo São José-RS, Walter ganhou projeção nacional no Internacional, em 2008. Dois anos depois, foi negociado com o Porto, de Portugal, mas retornou rapidamente ao futebol brasileiro.

Leia Também:

FUTEBOL

Regra que afeta times da parte de baixo da tabela pode retornar
Regra que afeta times da parte de baixo da tabela pode retornar imagem

ESPORTES

Formula 1 terá corridas mais curtas e mudanças no regulamento em 2027
Formula 1 terá corridas mais curtas e mudanças no regulamento em 2027 imagem

ESPORTES

UFC: lutador toma suspensão de seis meses após sofrer fratura exposta
UFC: lutador toma suspensão de seis meses após sofrer fratura exposta imagem

Ao longo da carreira, o atacante passou por 25 clubes, entre eles Internacional, Porto, Cruzeiro, Goiás, Fluminense, Athletico-PR, Atlético-GO, Paysandu, CSA, Vitória, São Caetano, Botafogo-SP, Santa Cruz, Amazonas, Goiânia, Afogados da Ingazeira, Pelotas, São Borja, Rolim de Moura, Guarany-AL, Tupy-GO, Aquidauanense, Atlético de Alagoinhas e Cruzeiro-PB.

O melhor momento foi pelo Goiás em 2013, quando Walter entrou na seleção do Campeonato Brasileiro e terminou a temporada com 29 gols e seis assistências em 54 partidas.

Últimos anos de rodagem

Depois de deixar o Vitória, Walter seguiu rodando por clubes de diferentes divisões e estados. Defendeu equipes como São Caetano, Botafogo-SP, Santa Cruz, Amazonas, Goiânia, Afogados, Pelotas, São Borja, Rolim de Moura, Guarany-AL, Tupy-GO e CR Aquidauana.

Em 2026, voltou ao futebol baiano pelo Atlético de Alagoinhas, mas disputou apenas sete partidas no Campeonato Baiano e não balançou as redes. Ainda nesta temporada, passou novamente por Aquidauanense e Tupy-GO antes de assinar com o Cruzeiro-PB.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

aposentadoria esporte clube vitória ex-vitória

Relacionadas

Mais lidas