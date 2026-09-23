VIVEU DE TUDO
Ex-Vitória com passagens por 25 clubes quer se aposentar este ano
Atacante afirmou que deve terminar a temporada pelo clube e não jogar mais a partir de então
Walter é ex-atacante do Vitória, e de outros 24 clubes pelo Brasil e até em Portugal. Agora, aos 37 anos, o jogador pretende deixar o futebol, encerrando sua carreira pelo Cruzeiro de Itaporanga, da Paraíba.
A declaração aconteceu após a derrota do Cruzeiro-PB por 2 a 0 para o Atlético de Santa Rita, no último sábado, 19, pela Segunda Divisão do Campeonato Paraibano. O time soma dois empates e uma derrota nas três primeiras rodadas, enquanto Walter ainda não marcou na competição.
"Muito triste. Foi um dos nossos melhores jogos e a gente saiu derrotado. É levantar a cabeça. Eu mesmo, são três jogos sem vencer, sem marcar. Vou ter uma conversa com a diretoria, ver como vai ser a minha caminhada", afirmou ao canal Futebol para Todos.
Passagem rápida pelo Vitória
Entre os muitos clubes da carreira, Walter também vestiu a camisa do Vitória. O atacante chegou ao Leão no início de 2021, mas teve uma passagem curta pela Toca.
Pelo Rubro-Negro, disputou apenas quatro partidas pelo Campeonato Baiano e não marcou gols antes de deixar o clube. A passagem pelo Vitória fez parte de uma fase em que o centroavante passou a acumular equipes no currículo e conviver com dificuldades para reencontrar a melhor forma física e técnica.
Cinco clubes apenas em 2026
A reta final da carreira foi tão movimentada quanto o restante - só em 2026, o atacante defendeu cinco clubes diferentes, tendo começado o ano no Campeonato Baiano, defendendo o Atlético de Alagoinhas.
De lá, passou por Farroupilha-RS, Aquidauanense-MS e Tupy-GO, antes de acertar com o Cruzeiro-PB, clube final da carreira.
Atacante cogita saída imediata
Walter também admitiu que pode rescindir com o Cruzeiro-PB antes mesmo do fim da disputa estadual por não querer atrapalhar o clube, e reforçou que não pretende seguir atuando profissionalmente depois de 2026.
"Pode ser a minha saída. Eu não vim para cá para atrapalhar. Se o Walter estiver atrapalhando, eu mesmo vou ser o primeiro a pedir para sair. Está na minha cabeça: eu só jogo esse ano aqui no Cruzeiro-PB. Depois daqui, eu não jogo mais", completou.
Carreira passou por 25 clubes
Revelado pelo São José-RS, Walter ganhou projeção nacional no Internacional, em 2008. Dois anos depois, foi negociado com o Porto, de Portugal, mas retornou rapidamente ao futebol brasileiro.
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Ao longo da carreira, o atacante passou por 25 clubes, entre eles Internacional, Porto, Cruzeiro, Goiás, Fluminense, Athletico-PR, Atlético-GO, Paysandu, CSA, Vitória, São Caetano, Botafogo-SP, Santa Cruz, Amazonas, Goiânia, Afogados da Ingazeira, Pelotas, São Borja, Rolim de Moura, Guarany-AL, Tupy-GO, Aquidauanense, Atlético de Alagoinhas e Cruzeiro-PB.
O melhor momento foi pelo Goiás em 2013, quando Walter entrou na seleção do Campeonato Brasileiro e terminou a temporada com 29 gols e seis assistências em 54 partidas.
Últimos anos de rodagem
Depois de deixar o Vitória, Walter seguiu rodando por clubes de diferentes divisões e estados. Defendeu equipes como São Caetano, Botafogo-SP, Santa Cruz, Amazonas, Goiânia, Afogados, Pelotas, São Borja, Rolim de Moura, Guarany-AL, Tupy-GO e CR Aquidauana.
Em 2026, voltou ao futebol baiano pelo Atlético de Alagoinhas, mas disputou apenas sete partidas no Campeonato Baiano e não balançou as redes. Ainda nesta temporada, passou novamente por Aquidauanense e Tupy-GO antes de assinar com o Cruzeiro-PB.