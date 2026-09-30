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DECISÃO

Lula cancela ida ao debate da Globo a três dias do 1º turno

Ausência do petista altera dinâmica do último confronto do primeiro turno

Rodrigo Tardio
Por
Sem presença do ex-presidente, quatro candidatos vão estar nos estúdios da emissora
Sem presença do ex-presidente, quatro candidatos vão estar nos estúdios da emissora - Foto: Foto: Ricardo Stuckert.
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não vai participar do debate da TV Globo agendado para a noite desta quinta-feira, 1. A desistência do candidato foi confirmada pela assessoria de imprensa e divulgada pelo portal g1.

O encontro entre os postulantes ao Palácio do Planalto é o último grande embate televisivo antes do primeiro turno, marcado para o próximo domingo, 4. O programa vai ao ar ao vivo a partir das 21h30 (horário de Brasília), logo após a exibição do Jornal Nacional.

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Ineditismo na grade

Para abrigar o debate político, a emissora vai promover uma alteração inédita em na programação: pela primeira vez na história do canal, o capítulo da novela das nove, Quem Ama Cuida, não vai ser levado ao ar. O Jornal da Globo vai entrar no ar na sequência da transmissão do confronto.

Sem a presença do ex-presidente, quatro candidatos vão estar nos estúdios da emissora: Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).

Regras do embate

• 4 blocos de debate • pergunta + réplica:

• Temas livres e sorteados 2 minutos (gestão livre)

• Escolha de tópicos no • resposta + tréplica: telão central 3 minutos (gestão livre)

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Dinâmica

A estrutura do programa prevê quatro blocos de discussão, alternando entre perguntas sobre temas de livre escolha e tópicos sorteados. No centro do cenário, um mapa do Brasil servirá como condutor para debates regionalizados.

Entre as pautas prioritárias associadas ao mapa estão a preservação ambiental da Amazônia, o reforço da segurança pública nas faixas de fronteira, o combate às organizações criminosas e os desafios logísticos para a infraestrutura de exportação do país.

Decisão do TSE garante vaga do Novo

A participação de Romeu Zema foi assegurada na última terça-feira, 29, por decisão do ministro Kassio Nunes Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A liminar também garantiu a presença dos candidatos da legenda aos governos do Rio de Janeiro (André Marinho) e do Distrito Federal (Kiko Caputo) nos debates regionais de terça à noite.

A legislação eleitoral prevê convite obrigatório a concorrentes de partidos com ao menos cinco congressistas. O Novo recorreu ao TSE argumentando que atingiu o piso de cinco deputados federais dentro do prazo regulamentar (20 de julho), em decorrência de filiações posteriores à eleição.

Ao acolher o recurso, Nunes Marques fundamentou que a regra deve considerar a "composição parlamentar efetivamente existente no marco temporal definido".

A transmissão completa do debate poderá ser acompanhada ao vivo em canal aberto pela TV Globo, na TV por assinatura via GloboNews e no ambiente digital pelo portal g1.

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campanha política candidatos presidenciais debate eleitoral eleições 2022 Lula TV Globo

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