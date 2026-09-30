OITIVA
PF ouve Daniel Vorcaro em inquérito sobre espionagem e intimidação
Depoimento do ex-banqueiro mira braços conhecidos como “A Turma” e “Os Meninos”
O empresário e ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, presta depoimento formal à Polícia Federal nesta quarta-feira, 30.
A oitiva, realizada por videoconferência a partir do Distrito Federal — onde o executivo cumpre prisão preventiva na unidade conhecida como "Papudinha" —, tem como foco central a apuração sobre uma suposta estrutura clandestina de inteligência, vigilância e coerção mantida a serviço do empresário e de seu pai, Henrique Vorcaro, também preso em Minas Gerais.
Compliance Zero
De acordo com os relatórios das investigações da PF no âmbito da Operação Compliance Zero, a família teria estruturado uma rede paralela para monitorar e neutralizar qualquer pessoa considerada uma ameaça aos negócios ou aos interesses do grupo.
A apuração aponta que os operadores teriam obtido acessos não autorizados a bases de dados sigilosas de órgãos estatais e internacionais, como o sistema interno da própria Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da rede da Interpol.
"A Turma" e "Os Meninos": células operacionais
De acordo com as diligências da corporação, a engrenagem ilícita atuava como uma espécie de "milícia privada" e operava dividida em duas frentes complementares:
“A Turma”: Identificado como o braço físico e tático da organização, este grupo era responsável por ações diretas de vigilância presencial, perseguição, obtenção ilegal de informações de campo e pressão psicológica contra alvos prioritários. Henrique Vorcaro é apontado pelos investigadores como um dos principais articuladores e financeiros dessas investidas.
“Os Meninos”: Célula estritamente tecnológica, formada por hackers contratados que recebiam pagamentos mensais expressivos. O núcleo realizava ataques cibernéticos, invasões de dispositivos telemáticos, interceptação ilegal de comunicações, derrubada de perfis em redes sociais e extração de dados sensíveis diretamente de bancos de dados restritos.
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Histórico até o depoimento
A oitiva de Daniel Vorcaro ocorre em meio a desdobramentos de uma série de operações deflagradas desde o final de 2025 para apurar supostas fraudes financeiras no Banco Master, maquiagem de caixas por meio de fundos irregulares e o pagamento de propinas a agentes públicos.
O empresário, que já havia sido detido em fases anteriores da operação e voltou a ser preso após tentativas de interferência nas apurações e risco de fuga, é confrontado nesta quarta-feira, 30, com interceptações telemáticas, relatórios de inteligência apreendidos e registros de logs que comprovam a invasão aos sistemas oficiais do Governo.
O depoimento, que chegou a ser adiado a pedido da defesa para acesso aos autos, deve subsidiar a conclusão do inquérito sobre a rede clandestina de segurança antes do envio do relatório final ao Supremo Tribunal Federal.