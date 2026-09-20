Vorcaro pediu prioridade para família de Moraes em voo de jatinho

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A relação entre Daniel Vorcaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes tem ganhado novos desdobramentos. O ex-banqueiro teria pedido prioridade para o voo que levaria Moraes e sua esposa, a advogada Viviane Barci.

O episódio ocorreu em 22 de agosto de 2025, e a aeronave pertencia à empresa Prime Aviation, ligada a Vorcaro. A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

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De acordo com diálogos divulgados pela Polícia Federal, em 21 de agosto de 2025, Vorcaro pediu prioridade a um contato identificado como “Thatiane Prime”. Segundo as investigações, ela seria uma funcionária responsável pelo agenciamento de viagens do ex-banqueiro.

Moraes nega ter voado em aeronave de Vorcaro

O escritório de advocacia Barci de Moraes afirmou, em nota, que “contrata serviços de táxi aéreo de diferentes empresas, entre elas a Prime Aviation”.

“A contratação dos serviços de táxi aéreo segue critérios operacionais e não envolve qualquer vínculo pessoal com proprietários de aeronaves ou operadores específicos. A escolha das aeronaves utilizadas cabe às próprias empresas de aviação civil contratadas, neste caso, a Prime Aviation”, afirmou o escritório em nota divulgada neste domingo, 20.

Já em nota divulgada em 31 de março, Moraes afirmou “jamais ter voado” em aeronaves do ex-dono do Banco Master. Além do acordo de cessão de cotas das aeronaves, a esposa do ministro mantinha um contrato de R$ 131 milhões com o Banco Master para a prestação de serviços jurídicos.

De acordo com o Estadão, os valores previstos no documento estão muito acima da média praticada pelo mercado. A Polícia Federal também constatou que o contrato foi editado por Moraes.