Vídeo flagra Moraes e esposa desembarcando de jatinho ligado a Vorcaro

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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e sua esposa, a advogada Viviane Barci, foram flagrados por uma câmera de segurança do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, desembarcando de um jatinho do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

O vídeo foi registrado em 22 de agosto de 2025. O avião Legacy, de prefixo PP-NLR, pertence a uma empresa ligada à Vorcaro. A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

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Desde o início das investigações, o gabinete do ministro nega que ele tenha utilizado qualquer jatinho do ex-banqueiro.

O avião em que Moraes e a esposa, foram flagrados é de propriedade da Fraction 024, participante do fundo Viking Participações, de Vorcaro. A aeronave era operada pela Prime Aviation, que também tinha participação do banqueiro por meio do fundo Patrimonial Blue.

No início de 2024, um contrato de R$ 131 milhões foi assinado pelo próprio Banco Master, com a empresa. Segundo as investigações da Polícia Federal (PF), Vorcaro mantinha contato com Marcos Matta, dono da Prime Aviation. Em mensagens, o banqueiro chegou a perguntar se Moraes estava utilizando a aeronave.

Veja:

Moraes é flagrado em jatinho de Vorcaro - Foto: Reprodução

Em julho de 2025, Vorcaro enviou a Matta a mensagem: “Eles não estão usando?”, em referência a Moraes e Viviane. O dono da Prime Aviation respondeu que o contrato mudaria “de Barci para a outra empresa deles Lux” e afirmou que “já usaram aviões e helicópteros”.