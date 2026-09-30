Doador lança R$ 10 trilhões para candidato em SC e TSE apura erro

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Um lançamento com cifras astronômicas nos registros de prestação de contas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) chamou a atenção no cenário político nacional nesta quarta-feira.

O empresário Ismael Amândio consta na prestação de contas como doador do valor surreal de R$ 10 trilhões para a campanha do Dr. Elcio Kuhnen (MDB), candidato a deputado estadual em Santa Catarina.

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De acordo com os dados oficiais do tribunal, o suposto repasse foi realizado de uma só vez, via Pix, com registro efetuado no último sábado, dia 26. A quantia lançada no sistema equivale a quase 80% de todo o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, estimado atualmente em R$ 12,5 trilhões.

Caso o valor fosse verídico, esta figuraria como a maior doação individual realizada por pessoa física na história das eleições brasileiras e, disparada, a maior da campanha eleitoral de 2026.

Surpresa e correção

Procurado pela reportagem do Painel, da Folha de S.Paulo, o Dr. Elcio Kuhnen afirmou ter tomado conhecimento da informação apenas nesta quarta-feira e negou ter qualquer tipo de relação ou vínculo com o empresário citado no documento.

"Acredito que tenha sido um erro [do sistema do TSE]", declarou o candidato à reportagem, ao classificar a discrepância como um manifesto equívoco operacional.

A principal hipótese apurada é de que tenha ocorrido um erro material ou falha humana de digitação durante o preenchimento e envio dos dados na plataforma da Justiça Eleitoral por parte da equipe financeira.

A expectativa é de que os responsáveis retifiquem as informações junto ao TSE nas próximas horas para regularizar a prestação de contas da campanha.