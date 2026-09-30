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ELEIÇÕES

TSE julga nesta quarta bloqueio de posts sobre Nossa Senhora Aparecida

Medida foi tomada pelo presidente da Corte, Nunes Marques

Yuri Abreu
Por
Imagem de Nossa Senhora Aparecida
Imagem de Nossa Senhora Aparecida - Foto: Cristiano Costa / @cristianocosta
Eleições 2026

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realiza nesta quarta-feira, 30, uma sessão do plenário virtual para analisar a decisão do ministro André Mendonça que determinou a retirada de publicações que associavam o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) a uma suposta proposta de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil.

O julgamento foi marcado pelo presidente da Corte, ministro Kassio Nunes Marques.

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A análise ocorre após uma sequência de decisões de ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre as publicações. Na última segunda-feira, 28, o ministro Luiz Fux, do STF, suspendeu os efeitos de uma decisão de Flávio Dino que havia derrubado a determinação de Mendonça.

Com a decisão de Fux, voltou a valer, de forma provisória, a ordem para retirada das postagens. O ministro também determinou que o caso fosse submetido à análise do colegiado do STF.

Decisões divergentes

A decisão de Dino havia sido tomada no último domingo, 27. O ministro cassou os efeitos de parte da decisão de Mendonça e determinou o restabelecimento de publicações que haviam sido retiradas com base na ordem da Justiça Eleitoral.

Ao fundamentar a decisão, Dino afirmou que a postagem analisada não mencionava nominalmente Flávio Bolsonaro e apontou a necessidade de preservar a liberdade de expressão e a liberdade religiosa.

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A medida do magistrado também determinou a comunicação às plataformas digitais para o restabelecimento das publicações alcançadas pela medida.

Após recurso apresentado pela campanha de Flávio Bolsonaro, Fux suspendeu a decisão de Dino e restabeleceu os efeitos da determinação de Mendonça até que o tema seja analisado pelo colegiado.

Julgamento ocorre no TSE

Com a decisão de Nunes Marques, o plenário virtual do TSE analisará nesta quarta-feira a manutenção ou não da ordem de retirada das publicações. A sessão está prevista para começar às 10h.

O caso envolve a atuação da Justiça Eleitoral sobre conteúdos publicados durante a disputa presidencial. A decisão do colegiado poderá definir a situação das postagens que foram objeto da determinação de Mendonça.

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Tags

André Mendonça eleições no Brasil Flávio Bolsonaro Nunes Marques TSE

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