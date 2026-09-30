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POLÍTICA

TSE dá ultimato a Nikolas Ferreira após post com fala de Lula

Ministra aponta que conteúdo descontextualiza fala do presidente e pode induzir eleitores ao erro

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Ministra aponta que conteúdo públicado pelo deputado descontextualiza fala do presidente
Ministra aponta que conteúdo públicado pelo deputado descontextualiza fala do presidente - Foto: Zeca Ribeiro/ Câmara dos Deputados
Eleições 2026

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou, nesta quarta-feira, 30, que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) retire, no prazo de 24 horas, uma publicação que associa uma fala do presidente Lula (PT) a uma conotação sexual envolvendo crianças e adolescentes. A decisão também proíbe o parlamentar de voltar a publicar ou divulgar o mesmo conteúdo ou materiais “substancialmente idênticos”.

Segundo a decisão, a postagem descontextualiza uma fala do presidente durante um discurso sobre a prevenção e o tratamento do câncer de próstata e a resistência dos homens à realização de exames médicos. A plataforma X foi notificada para remover a publicação e deverá informar à Justiça Eleitoral as providências adotadas. Em caso de descumprimento, está prevista multa diária, mas o valor ainda não foi estabelecido. A liminar será submetida ao plenário do TSE, que poderá analisar o caso em sessão virtual.

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A ação foi apresentada pela coligação “Brasil Pronto Pra Mais”, que apoia a reeleição de Lula, após publicações feitas pelo deputado na terça-feira, 29.

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Entenda o caso:

Durante um comício realizado na segunda-feira, 28, o presidente afirmou que:

“As mulheres aprendem a tomar toque desde pequenas. O homem não, ele é cheio de trejeito.”

Após a declaração, Nikolas Ferreira publicou um vídeo no X comentando a fala do presidente. Na gravação, afirmou ser “difícil comentar” e questionou se Lula estaria fazendo uma comparação com exames médicos.

“Agora está dando para entender por que o Lula não está querendo ir mais nos debates. Porque toda vez que ele abre a boca mostra quem realmente ele é"

Na decisão, a ministra Estela Aranha afirmou que a fala do presidente estava relacionada à resistência masculina aos exames de próstata e utilizava as mulheres como referência para tratar de cuidados preventivos de saúde. Além disso, a publicação desloca o sentido original da declaração ao relacioná-la a condutas criminosas.

“Não se está diante de mera interpretação alternativa de um fato incontroverso, mas de construção discursiva capaz de conduzir o destinatário da mensagem à conclusão de que o candidato representado estaria fazendo referência, anuindo ou normalizando práticas de crimes extremamente graves envolvendo crianças e adolescentes”, afirmou.

A relatora também destacou que a desinformação eleitoral pode decorrer da forma como um conteúdo é apresentado.

“A desinformação eleitoral não se limita à mentira integralmente fabricada. A distorção também pode decorrer da maneira pela qual uma informação é apresentada”, escreveu.

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eleições 2026 Lula Nikolas Ferreira

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