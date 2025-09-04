Barra Agroshow reúne expositores e público em polo agrícola do São Francisco

Imagem do Dia de Campo no Seminário de Fruticultura Irrigada do ano passado - Foto: Waldir Aparecido Marouelli - Embrapa / Divulgação

A 1ª edição da feira de agronegócios e disseminação de conhecimentos técnicos Barra Agroshow tem abertura, nesta quinta-feira, 4, na cidade ribeirinha dos rios Grande e São Francisco. O II Seminário de Fruticultura Irrigada e o Encontro Mulheres do Agro fazem parte da programação que terminará no sábado.

A expectativa é reunir nos três dias do evento cerca de 60 expositores e um público de 12 mil pessoas. Organizada pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Barra e empresas parceiras, a feira foi montada na margem da BA 160, próximo da ponte do Feijão, seguindo para Irecê.

Tudo sobre A Tarde Agro em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Embora localizados na região de clima semiárido no Médio São Francisco, Barra e municípios vizinhos contam com mais de 600 km de margens de rios e tem se consolidado como novo polo de agricultura irrigada e altamente tecnificada.

Neste contexto, Barra tem uma área consolidada e em produção de 94 mil hectares, com disponibilidade de mais de 1,4 milhões de hectares. Entre as principais culturas estão o cacau a pleno sol, uva, manga, citros e grãos.

Presidente do Sindicato local e do Barra Agroshow, Marco Caviola pontuou que o público alvo da feira é formado por produtores rurais, pesquisadores, estudantes e profissionais do agro. Ele confirmou que nomes de referência do setor agropecuário fazem parte da grade de especialistas convidados, assim como representantes de instituições públicas e privadas, lideranças e empreendedores.

Caviola destacou ainda o envolvimento de toda a comunidade barrense na organização e realização do evento, salientando que “juntos vamos mostrar ao país que Barra já é um novo polo agrícola brasileiro”.

Evento estratégico

Ao avaliar a Barra Agroshow como um evento estratégico para o desenvolvimento social e econômico da região, o gerente regional oeste do Sebrae, Emerson Cardoso, ressaltou que é importante para potencializar as vocações econômicas, “o que vai criar oportunidades de negócios para todos”

.Neste contexto nos dias que antecederam a abertura da Agroshow, a cidade de 53.642 habitantes (estimativa IBGE 2025) já sentia o impacto do movimento resultante da montagem das estruturas. O evento reflete principalmente na criação de empregos temporários e no setor de restaurantes e similares, bem como nos hotéis, pousadas e casas alugadas, que ontem já estavam lotados.

II Seminário

O II Seminário de Fruticultura Irrigada faz parte da programação oficial e será realizada nos dias 5 e 6 de setembro. Amanhã, acontecem visitas técnicas a propriedades modelo, onde os participantes terão uma imersão prática na fruticultura irrigada adaptada ao clima semiárido e poderão conhecer uma Fazenda de Cacau e uma Fazenda de Uva e Mirtilo.

O Painel ‘Uva em Perspectiva’ com os especialistas Ângela Bastos e Edis Matsumoto, será um dos eventos de sábado e vai debater tendências e desafios da cultura da uva no Brasil. ‘Mulheres que produzem, protagonismo na prática’, o encontro Mulheres do Agro será amanhã e terá como convidadas a vice presidente da Faeb, Carminha Missio; a presidente do Sprlem, Grace Fontana; a presidente do Núcleo Mulheres do Agro, Suzana Viccini e Rosi Cerrato, presidente do SPRB. A mediação será da jornalista Cariane Magalhães.