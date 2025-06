Edital destinará R$ 42 milhões para projetos estruturantes do agro baiano

- Foto: Divulgação/GOV BA

Um edital vinculado ao Programa para o Desenvolvimento da Agropecuária (Prodeagro) irá destinar R$ 42,8 milhões para projetos estruturantes focados em duas frentes estratégicas do agro baiano: sustentabilidade ambiental e infraestrutura viária.

O anúncio foi feito durante reunião do colegiado do Prodeagro, realizada na Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães, com a presença do secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), Pablo Barrozo. O aporte representa uma das maiores alocações de recursos públicos para o setor agropecuário baiano nos últimos anos.

Segundo Barrozo, o investimento busca transformar o cenário produtivo do estado com ações práticas que conciliam desenvolvimento econômico, responsabilidade ambiental e melhorias na logística rural.

“Este edital é um marco para o fortalecimento da agropecuária baiana. Estamos dando um passo decisivo rumo a uma produção mais sustentável, eficiente e competitiva”, afirmou o secretário.

Na área ambiental, os investimentos estarão alinhados ao Plano ABC+ Bahia — coordenado pela Seagri — que promove a adoção de tecnologias de baixa emissão de carbono e a conservação dos biomas Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica.

“Transformar o Plano ABC+ em ações concretas é essencial para ampliar o acesso à assistência técnica, incentivar o uso de tecnologias sustentáveis e valorizar a produção local. A liberação desses recursos é reflexo do compromisso do Governo do Estado com uma agropecuária mais verde, inclusiva e tecnicamente preparada”, destacou Barrozo.

São esperadas também a realização de obras de pavimentação de estradas vicinais, manutenção de vias rurais e construção de pontes, o que visa otimizar o escoamento da produção agropecuária, reduzir custos logísticos e garantir mais segurança e agilidade no transporte de insumos e produtos.

Para Moisés Schmidt, presidente da Associação de Irrigantes da Bahia (Aiba), instituição integrante do Conselho Gestor do Prodeagro, a iniciativa consolida avanços importantes.

“É uma grande satisfação colaborar com a Seagri nesse tema tão estratégico. A parceria entre o setor produtivo e o governo é essencial para garantir que os investimentos gerem impactos duradouros, tanto para a economia quanto para o meio ambiente”, declarou.

Bahia Farm Show 2025

A 19ª edição da Bahia Farm Show, encerrada no sábado, 14, registrou recorde de público com 162.370 visitantes e marcou também o início das comemorações pelos 130 anos da Seagri. Durante o evento, a Secretaria transferiu simbolicamente sua sede para o complexo da feira, fortalecendo o diálogo com produtores, prefeitos, lideranças políticas e representantes do setor.

Um dos principais destaques foi a apresentação do certificado de reconhecimento internacional da Bahia e do Brasil como Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinação, concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) — um marco para a pecuária baiana.

Como reflexo da presença ativa da pasta, foram realizadas, de forma gratuita, 120 análises laboratoriais de solo, água para irrigação e mel — serviços essenciais para o planejamento e o sucesso das próximas safras. As análises foram conduzidas pelo Centro Tecnológico Agropecuário da Bahia (Cetab).

Os órgãos vinculados à Seagri também marcaram presença com prestação de serviços. A Bahia Pesca ofereceu suporte técnico a aquicultores, com orientações sobre boas práticas de manejo, apresentação de projetos estruturantes e exposição de um tanque modelo com tilápias e tambaquis. Já a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) promoveu ações educativas e de controle sanitário voltadas à sanidade animal e vegetal.

O estande do Governo do Estado reuniu, de forma integrada, diversas secretarias — Turismo (Setur), Desenvolvimento Econômico (SDE), Meio Ambiente (Sema) — e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), evidenciando a articulação interinstitucional em torno de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do agronegócio baiano.