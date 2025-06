Bahia Farm Show: Vozes do Agro cria ponte entre campo e sociedade

Cristina Gross, diretora financeira da Aiba - Foto: Divulgação | A TARDE

Figura presente no campo, a mulher tem fincado sua posição de liderança nas discussões acerca do tema. Divulgar os feitos do agronegócio e estabelecer uma ponte com a sociedade civil são alguns dos pontos do 'Vozes do Agro', projeto lançado nesta quarta-feira, 11, durante a Bahia Farm Show, que ocorre em Luís Eduardo Magalhães.

A iniciativa tem em sua linha de frente a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e o Instituto Cultivar Progresso. Diretora financeira da Aiba e uma das idealizadoras do Vozes do Agro, a advogada Cristina Gross afirmou, em entrevista no estande montado pelo Grupo A TARDE na feira, nesta sexta, 13, que a ideia surgiu a partir do diagnóstico de que o setor agropecuário precisava de uma melhor comunicação.

"Começamos a começar a idealizar o projeto da seguinte forma. Falando com vários atores da sociedade, e eles disseram que o agro se comunica mal. Quando começamos a falar os projetos que fazemos como produtores rurais, a agricultura regenerativa, o papel ambiental e social do agro, a gente percebeu que a maioria das pessoas que não são do agronegócio tem dificuldade de entender. A gente decidiu elaborar um projeto para o agronegócio ser palco de escuta e fala para toda a sociedade", iniciou Cristina, que continuou.

"Nesse mesmo movimento, os outros setores da sociedade também são palcos de escuta e de fala, e desta maneira unirmos esforços para resolver problemas, encontrarmos soluções para os problemas. Isso é feito de uma maneira muito assertiva, de uma comunicação leve, que desperte o interesse do público em conhecer o agronegócio", pontuou a representante da Aiba.

Divulgar e estabelecer pontes

Vice-presidente do Instituto Cultivar Progresso, Greicy Sanders Schimidt reforçou a importância de divulgar o que é feito no 'mundo agro', e destacou a necessidade de estabelecer um canal de comunicação com a sociedade além das porteiras do campo.

"A gente tem que mostrar o que a gente faz da porteira para dentro. Não entre a gente, mas fora. Se a gente não fala isso, alguém vai falar por nós, mas as vezes não vai falar com o propósito que a gente tem. A gente se uniu para fazer dar certo, trazer essa comunicação assertiva do que é o agro. Mostrar para o mundo o que é o agro", pontuou.

Estratégia ousada

Greicy contou ainda como surgiu a ideia de desenvolver o projeto, uma das novidades desta edição da Bahia Farm Show, a 19ª.

"Começamos em uma conversa de domingo, ela (Cristina Gross) queria trazer algo diferente para a feira. Então, a gente começou a trocar ideias e surgiu isso de reunir mulheres, nada melhor que reunir todas as associações de mulheres para conversar a mesma coisa, falar sobre o agro", explicou.

Cristina Gross definiu o Vozes do Agro como uma estratégia "ousada e inovadora", e aberta para todos os públicos.

"É uma estratégia de marketing. Ousada, inovadora, mas a gente acredita que, unindo forças com vários movimentos que nós já temos no agro [...] É uma movimento para a sociedade, inclui toda a sociedade. Está aberto para todos os públicos", afirmou.

Espaço A TARDE

O Grupo A TARDE está presente na 19ª edição da Bahia Farm Show, com um estande para receber autoridades e representantes do setor, além de debater sobre o futuro do agronegócio e desenvolvimento sustentável.

Entre os nomes que já passaram pelo espaço, estão a presidente da ACB, Isabela Suarez, o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), o secretário estadual de Agricultura, Pablo Barrozo (Avante), e o diretor-presidente do Grupo Neoenergia, Thiago Guth.