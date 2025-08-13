Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > A TARDE AGRO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AGRO

Exporural 2025 movimenta setor agropecuário no Norte-Nordeste

Feira agropecuária acontece de 21 a 24 de agosto no Parque de Exposições

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

13/08/2025 - 17:46 h
O evento é voltado para criadores e expositores
O evento é voltado para criadores e expositores -

Uma das grandes exposições da Bahia, a Exporural 2025 será realizada de 21 a 24 de agosto no Parque de Exposições de Salvador. O evento, voltado para criadores e expositores, promete movimentar o setor com competições, leilões e entrega de prêmios, reunindo participantes da Bahia e outros estados do nordeste.

As atividades começam diariamente às 8h, com julgamentos de caprinos, ovinos e cavalos da raça Mangalarga Marchador, seguindo até às 18h. Na quinta-feira, 21, e no sábado, 23, à noite, acontecem os leilões de Mangalarga Marchador, atraindo compradores e investidores do segmento.

Tudo sobre A Tarde Agro em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Agrotech Inhambupe 2025 quebra recordes em sua quarta edição
Seagri apoia feira de Macarani e reforça compromisso com agropecuária baiana
Microcrédito estimula e amplia protagonismo feminino no campo

Na sexta-feira, 22, as atenções se voltam para as provas de quarto de milha, que testam a habilidade e velocidade dos animais. Ainda nesta data, às 20h, será realizada a entrega dos troféus do ranking baiano de melhores caprinos e ovinos.

A Exporural 2025 não terá bilheteria, sendo de acesso gratuito para criadores e expositores. Além de fomentar negócios e trocas de experiências, a feira reforça a importância da pecuária nordestina e estimula o aprimoramento genético dos animais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agropecuária Exporural Mangalarga Marchador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O evento é voltado para criadores e expositores
Play

Prefeito de Canindé quer levar modelo agro da Bahia para Sergipe

x