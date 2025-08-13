Exporural 2025 movimenta setor agropecuário no Norte-Nordeste

O evento é voltado para criadores e expositores - Foto: Divulgação

Uma das grandes exposições da Bahia, a Exporural 2025 será realizada de 21 a 24 de agosto no Parque de Exposições de Salvador. O evento, voltado para criadores e expositores, promete movimentar o setor com competições, leilões e entrega de prêmios, reunindo participantes da Bahia e outros estados do nordeste.

As atividades começam diariamente às 8h, com julgamentos de caprinos, ovinos e cavalos da raça Mangalarga Marchador, seguindo até às 18h. Na quinta-feira, 21, e no sábado, 23, à noite, acontecem os leilões de Mangalarga Marchador, atraindo compradores e investidores do segmento.

Tudo sobre A Tarde Agro em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na sexta-feira, 22, as atenções se voltam para as provas de quarto de milha, que testam a habilidade e velocidade dos animais. Ainda nesta data, às 20h, será realizada a entrega dos troféus do ranking baiano de melhores caprinos e ovinos.

A Exporural 2025 não terá bilheteria, sendo de acesso gratuito para criadores e expositores. Além de fomentar negócios e trocas de experiências, a feira reforça a importância da pecuária nordestina e estimula o aprimoramento genético dos animais.