Feijão na Bahia pode chegar a R$ 12 o quilo mesmo com alta no campo

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A estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) aponta que a produção de feijão na Bahia deve alcançar 318,5 mil toneladas. O volume representa um crescimento de 9,5% em comparação com o ciclo anterior, consolidando o estado como o quarto maior produtor do país e líder na região Nordeste, onde responde por cerca de 45% da safra regional.

O incremento na colheita baiana decorre de ganhos de produtividade e eficiência técnica, com forte participação da agricultura familiar, descolando-se parcialmente da tendência de retração de área cultivada observada em outras regiões produtoras do território nacional.

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Impacto nos preços e mercado

Apesar do desempenho positivo da lavoura baiana, o mercado estadual sofre influência direta das diretrizes nacionais de preços. Projeções do Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses (Ibrafe) indicam que o feijão-carioca pode atingir patamares próximos a R$ 12 o quilo nas gôndolas de diversas regiões brasileiras no início de 2027.

No campo, as cotações superam R$ 310 por saca, impulsionadas pela retração de estoques e pela cautela de agricultores diante dos riscos climáticos e da concorrência por área com commodities de maior liquidez, como a soja e o algodão.

Fatores locais e logística