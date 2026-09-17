Bahia cria Câmara Setorial para fortalecer cadeia de caprinos e ovinos

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri) instituiu a Câmara Setorial da Caprinovinocultura do Estado, com o objetivo de ampliar a articulação entre órgãos públicos, entidades privadas e representantes dos produtores. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 17, e atende pedidos do setor produtivo.

A criação foi oficializada por meio de portaria assinada pelo secretário Vivaldo Gois de Oliveira. O novo colegiado terá a função de assessorar a Seagri na formulação de políticas para o setor, além de definir diretrizes e avaliar os resultados das ações implementadas pelo governo estadual.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A Câmara reúne representantes de secretarias estaduais, órgãos federais, entidades de defesa agropecuária, instituições de fomento, organizações de produtores, sindicatos rurais e cooperativas.Entre os integrantes estão:

Seagri

Desenbahia

Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab)

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades)

Secretaria Desenvolvimento Rural (SDR), Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre)

Secretaria Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi)

Secretaria Desenvolvimento Econômico (SDE)

Secretaria Meio Ambiente (Sema)

Secretaria Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).

Setor produtivo presente

Também participam da Câmara a Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb/Senar), a Superintendência da Agricultura e Pecuária no Estado da Bahia (SFA-BA/Mapa), a Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos da Bahia (Accoba), sindicatos rurais, cooperativas e associações de produtores de diferentes regiões do estado.

Bahia lidera rebanhos de caprinos e ovinos

A criação da Câmara ocorre em um estado que concentra os maiores rebanhos de caprinos e ovinos do Brasil. Segundo dados do IBGE referentes a 2024, a Bahia possui 5.005.629 ovinos, o equivalente a 22,97% do rebanho nacional.

Na criação de caprinos, a liderança baiana também se mantém. O estado possui 3.955.274 animais, correspondentes a 30,68% do rebanho brasileiro. Pernambuco fica segundo lugar, com 3.364.369 caprinos, enquanto o Piauí ocupa a terceira posição, com 2.023.532.

Os números também refletem a concentração da atividade no Nordeste. De acordo com os dados apresentados, a região reúne 95,32% do rebanho brasileiro de caprinos e 65,17% do rebanho de ovinos.

Câmara atende demanda antiga

A criação de um espaço específico para a cadeia de caprinos e ovinos já vinha sendo discutida pela Seagri. Em 2018, a secretaria realizou uma reunião para tratar da formação da Câmara Setorial de Caprinos e Ovinos, com participação de entidades ligadas à produção, comercialização e ao mercado consumidor.

Naquele momento, os assuntos relacionados aos dois segmentos eram tratados pela Câmara Setorial da Carne. A proposta de criação de um colegiado próprio buscava ampliar a atenção às demandas específicas da atividade e desenvolver estratégias para o crescimento da cadeia.

Câmaras Setorias

Segundo o Governo do Estado, a estrutura funciona como fórum permanente de articulação entre os diferentes setores envolvidos nas cadeias produtivas. A proposta é promover a interação entre organizações representativas e o Estado, contribuindo para o planejamento estratégico da agropecuária e para a formulação de políticas públicas.

A Câmara Setorial da Caprinovinocultura integra um conjunto de 22 câmaras setoriais reativadas pela Seagri, abrangendo cadeias como algodão, apicultura, borracha natural, cacau, café, cana-de-açúcar, carnes, fibras naturais, fruticultura, grãos, leite, mandioca, pesca e aquicultura, citricultura, coco e sisal.