Safra de grãos na Bahia cresce 3,2% e bate recorde em 2026

A safra baiana de grãos em agosto de 2026 teve produção recorde estimada em 13.256.520 toneladas neste ano, uma alta de 3,2% (ou mais 416.943 t) em relação ao recorde anterior. É o que aponta a previsão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As informações são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), realizado mensalmente pelo IBGE. O grupo de cereais, leguminosas e oleaginosas (grãos) engloba os seguintes produtos:

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Arroz;

Milho

Aveia

Centeio

Cevada

Sorgo

Trigo

Triticale

Amendoim

Feijão

Caroço de algodão

Mamona

Soja

Girassol.

O que motivou a alta?

A previsão de safra recorde para a Bahia em 2026 se dá, principalmente, por conta das estimativas de crescimento absoluto nas produções de:

Soja

Milho 1ª safra

Algodão herbáceo.

A soja é o principal produto agrícola da Bahia, representando pouco mais de 2/3 da safra de grãos no estado (67,4%). Em 2026, a previsão é de uma produção recorde de 8.929.800 toneladas, 3,8% acima do colhido em 2025 (mais 323,6 mil toneladas).

Em 2026, a primeira safra de milho, na Bahia, deve ser de 2.088.000 toneladas, ficando 8,1% acima da colhida em 2025 (mais 156.000 toneladas).

Já a previsão da safra baiana de algodão herbáceo em 2026 é de 1.845.000 toneladas, 2,8% maior do que em 2025 (mais 51.000 toneladas). Com isso, a Bahia deve continuar o 2º maior produtor nacional de algodão, responsável por 20,0% da safra brasileira, abaixo apenas de Mato Grosso, que deve colher 6.282.178 toneladas, ou 69,2% do total nacional, estimado em 9,2 milhões de toneladas, neste ano.

Bahia se destaca no Brasil

O recorde na produção de grãos na Bahia, em 2026, segue o previsto também para o Brasil como um todo. A safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas deve totalizar 352,9 milhões de toneladas. O valor é 2,0% maior (+6,8 milhões de toneladas) do que o de 2025 (346,1 milhões de toneladas). Na comparação com julho, porém, a estimativa tem discreto recuo, de menos 81.416 toneladas (-0,02%).

Caso a Bahia sustente essa previsão em 2026, o estado deve ter a sétima maior safra de grãos do país, respondendo por 3,8% do total nacional. Mato Grosso continua na liderança (32,1%), seguido por Paraná (13,4%) e Rio Grande do Sul (10,5%).

Estimativa de agosto segue de que, em 2026, 18 das 26 safras de produtos investigados na Bahia sejam maiores do que em 2025

Considerando todos os produtos investigados sistematicamente pelo IBGE na Bahia (não só os grãos), a previsão de agosto seguiu de alta em 18 das 26 safras, em 2026.

Os maiores crescimentos absolutos se mantêm os da soja, milho 1ª safra e algodão. Por outro lado, as maiores quedas absolutas na estimativa para 2026 devem vir da cana-de-açúcar (-741.472 t ou -11,9%), do milho 2ª safra (-92.400 t ou -11,5%) e da mandioca (-34.127 t ou -3,8%).