'Superparasita' do alface causa maior surto da história

Após o maior surto de ciclosporíase da história dos Estados Unidos deixar um saldo de 12.883 pessoas doentes em 21 estados, 1.043 hospitalizações e duas mortes associadas à doença, as autoridades sanitárias decretaram o fim da epidemia do parasita.

A ciclosporíase é causada pelo protozoário Cyclospora cayetanensis, que pode ser transmitido pelo consumo de água e alimentos contaminados. Nesta em específico, a contaminação se deu pelo consumo de um tipo de alface.

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Os primeiros registros das doenças causadas pelo parasita começaram a aparecer em maio de 2026. O episódio representou mais da metade dos 19.595 casos de ciclosporíase confirmados por laboratório nos Estados Unidos desde o começo do mês.

Os investigadores federais relacionaram o início do surto à alface iceberg, que teria vindo do centro do México e fornecida pela Taylor Farms de Mexico. No entanto, as autoridades ainda investigam como o parasita entrou na cadeia de alimentos.

Sintomas da doença

Além da diarreia, pessoas infectadas pela ciclosporíase podem apresentar perda de apetite, cólicas, náusea e fadiga. A doença geralmente não é grave, mas “em pessoas com problemas graves de saúde preexistentes, a ciclosporíase pode causar um quadro grave e potencialmente fatal”, explica a especialista.

Recall dos produtos

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) anunciou o fim do surto em 11 de setembro. Além disso, a agência informou que os produtos relacionados ao caso já passaram da validade e não estão mais disponíveis em lojas ou restaurantes.

Após o anúncio das contaminações, as autoridades recolheram os produtos associados ao surto, o que reduziu o número de infecções para duas novas contaminações por dia. Antes do recall da Taylor Farms, estavam sendo registradas mais de 1.000 infecções em um único dia.

Investigação

Apesar do encerramento do surto, a investigação sanitária continua. A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) ainda procura determinar como o parasita contaminou a alface.

Para isso, a agência realizou inspeções e coletou amostras em produtores e na unidade de processamento relacionada ao caso no México. As autoridades ainda analisam essas amostras como parte da apuração sobre a origem da contaminação alimentar.