Grupo 3corações compra marcas Yoki e Kitano por R$ 800 milhões

a transação proposta deverá ser concluída até o final de 2026 - Foto: Divulgação | 3corações

A General Mills, dona das marcas Yoki e Kitano, anunciou nesta terça-feira, 17, vendeu as suas operações do Brasil para o Grupo 3corações. A operação foi repassada por um valor de R$ 800 milhões.

No Brasil, a Yoki se destaca por alimentos como farofa, pipoca de micro-ondas, batata palha e farináceos, enquanto a Kitano é referência em temperos naturais.

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Segundo a gigante de alimentos, a transação proposta deverá ser concluída até o final de 2026, após aprovações regulatórias necessárias e o cumprimento de outras condições usuais de fechamento.

“A venda reforça a prioridade da General Mills de reformular seu portfólio para gerar crescimento lucrativo a longo prazo, em linha com sua estratégia Accelerate”, disse no comunicado a investidores.

A transação aumenta a margem de lucro operacional da empresa e fortalece o foco do segmento Internacional em suas plataformas globais prioritárias, incluindo:

Sorvetes super premium

Comida mexicana

Barras de cereais

Alimentos para animais de estimação.

Com a conclusão da venda, a General Mills terá renovado quase um terço de seu portfólio por meio de aquisições e desinvestimentos desde o ano fiscal de 2018. O desinvestimento abrange as operações da General Mills no Brasil, incluindo os centros de distribuição em Pouso Alegre e Campo Novo do Parecis.

Segundo o grupo 3corações, a operação avança em sua estratégia de crescimento por meio da diversificação e complementaridade de portfólio, e prevê a manutenção das marcas, visando ao crescimento acelerado do negócio

“Estamos entusiasmados com a chegada das marcas amadas pelo consumidor Yoki e Kitano. Este é um passo fundamental em nosso propósito de estar cada vez mais próximos da família brasileira, fazendo-nos presentes em diferentes ocasiões de consumo”, afirma Pedro Lima, presidente do Grupo 3corações.