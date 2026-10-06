Joaninha do mal? Espécie agressiva invade o Brasil e ameaça nativas

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A joaninha asiática passou de ser uma das alternativas ao uso de inseticidas no campo para uma ameça ao alimento e espaço de joaninhas nativas do Brasil.

Originária da Ásia, a joaninha asiática (Harmonia axyridis) é conhecida por combater os pulgões e outros artrópodes de corpo moles ao se alimentar dessas pragas. Pesquisadores demonstraram interesse pela espécie quando buscavam alternativas naturais para proteger lavouras, pomares, florestas e plantas ornamentais.

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Na prática, adultos e larvas consomem grande quantidade dessas pragas da agricultura. Dessa forma, a espécie pode reduzir populações de determinados insetos prejudiciais às plantas e contribuir para o controle biológico.

Em 1916, a introdução da espécie nas produções agropecuária tornou-se um novo desafio, quando o inseto se espalhou rapidamente por diferentes regiões nos Estados Unidos e começou a competir com outras espécies aqui no Brasil.

O primeiro registro da presença dessa espécie no Brasil ocorreu em 2002, pela bióloga Lúcia Massutti de Almeida, da Universidade Federal do Paraná. Com isso, as joaninhas estão cada vez mais raras em algumas regiões do país e há mais de 15 anos, pesquisadores já começaram a identificar a escassez na população das joaninhas nativas do Brasil.

Joaninha asiática é mais agressiva

Além de consumir pragas agrícolas, a joaninha asiática é considerada agressiva porque também consome frutas e polén, assim como outras espécies de insetos. Além disso, a invasora apresenta características que favorecem sua adaptação a diferentes ambientes e consegue viver em áreas agrícolas, florestas, jardins e regiões urbanas.

Outro fator importante envolve sua capacidade de reprodução e mobilidade. Com condições ambientais favoráveis, a espécie encontrou oportunidades para ocupar novos territórios e formar populações numerosas.

Assim, essa combinação ajuda a explicar por que a Harmonia axyridis se tornou uma das espécies invasoras mais bem-sucedidas entre os coccinelídeos.

Competição preocupa pesquisadores

O avanço da joaninha asiática também levantou preocupações sobre a biodiversidade, afinal, a espécie compete diretamente com outras joaninhas. Com o avanço da espécie, estudos como o da Embrapa, apontam uma possível predação intraguilda com consumo de imaturos de espécies da fauna nativa.

Além de prejudicar o ambiente biológico, ao desequilibrar o ecossistema para a nativa, ainda não há registro de consequências econômicas para as plantações.