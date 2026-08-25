Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA

PLANO INOVA CACAU 2030

Novo plano conecta cacau brasileiro às tendências do mercado global

Projeto do CEPLAC promove assistência, monitoramento e articulação entre setor cacaueiro

Carla Melo
Por
Cacau é um dos principais alimentos produzidos no Brasil
Cacau é um dos principais alimentos produzidos no Brasil - Foto: Lucas França/CEPLAC

Um projeto da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) tem mudado a forma em que produtores estão organizando os seus negócios ligados ao cacau pelo Brasil. Em um objetivo de unir ao setor o plano de ampliação de escala e aumento de resultados mensuráveis, o Ceplac lançou o Projeto Inova Cacau 2030.

O Plano Inova Cacau 2030, instituído pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) por meio da Portaria nº 909, de 22 de maio de 2026, estabelece mecanismos de governança, coordenação, monitoramento e transparência com objetivo de integrar políticas públicas, conhecimento científico, assistência técnica, inovação, sustentabilidade e articulação para diferentes agentes do setor de cacau.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O projeto propõe superar desafios dos negócios, estabelecer prioridades comuns no setor e criar instrumentos que permitam acompanhar a execução, avaliar os resultados alcançados, com foco em desenvolver de forma sustentável as regiões produtoras de cacau no Brasil e preparar o setor brasileiro às novas exigências e novidades do mercado.

Inovação e sustentabilidade na produção

Na Bahia, a tradição da cacauicultura está associada à conservação da Mata Atlântica, uma tendência de produção do cacau, baseado na sustentabilidade. No Território de Identidade do Baixo Sul, o produtor Rômulo Almeida Rocha, de 68 anos, mantém uma propriedade de 400 hectares cultivada sob o sistema Cabruca, no qual o cacaueiro é produzido sob a sombra de árvores da floresta.

“A solução é não desmatar”, afirma o produtor, que aposta no replantio e na renovação da lavoura como caminhos para enfrentar períodos de seca e recuperar a capacidade produtiva.

A experiência demonstra que produtividade e conservação ambiental podem caminhar juntas, desde que associadas ao manejo adequado, à renovação dos pomares, ao uso de materiais genéticos adaptados e ao acompanhamento técnico que viabilizam a conservação produtiva.

A valorização da cabruca e de outros sistemas agroflorestais está entre as prioridades da nova etapa da cacauicultura brasileira. Além de produzirem cacau, esses sistemas contribuem para a manutenção da cobertura vegetal, a proteção do solo e da água, a conservação da biodiversidade e a diversificação da renda das famílias produtoras.

Assistência técnica e aumento na produção

A integração entre diferentes culturas também faz parte da história da Chácara Mineshita, localizada em Tomé-Açu, Pará. Na propriedade, o engenheiro agrônomo e produtor Armando Mineshita, conhecido como “Tamó”, cultiva cerca de cinco mil cacaueiros em um sistema diversificado, no qual o cacau ocupa papel central ao lado de espécies como açaí e pimenta-do-reino.

No último ano, a produção de cacau da propriedade alcançou, segundo o produtor, aproximadamente 10 toneladas. Para ele, o acompanhamento técnico contribuiu para a consolidação da atividade.

“O apoio técnico da CEPLAC no Pará foi fundamental para os resultados que alcançamos ao longo dos anos na nossa lavoura”, relata.

Leia Também:

DÍVIDA BILIONÁRIA

Recuperação judicial da Braskem blinda acordos de funcionários e clientes
Recuperação judicial da Braskem blinda acordos de funcionários e clientes imagem

ECONOMIA

Cinemas da UCI em Salvador vão fechar? Saiba o que muda após venda da empresa
Cinemas da UCI em Salvador vão fechar? Saiba o que muda após venda da empresa imagem

ECONOMIA

Famosa rede de academias com quase 600 mil clientes entra em falência
Famosa rede de academias com quase 600 mil clientes entra em falência imagem

A experiência de Tomé-Açu evidencia o potencial dos sistemas agroflorestais para conciliar produção, diversificação econômica e conservação ambiental. Também mostra como conhecimentos desenvolvidos ao longo de décadas podem ser adaptados às condições de cada região produtora.

Os casos de Rondônia, Bahia e Pará representam diferentes realidades da cacauicultura nacional. Em comum, demonstram que assistência técnica e extensão rural, pesquisa, organização produtiva e adequação das tecnologias às características locais são condições essenciais para aumentar a produtividade com sustentabilidade.

Da experiência territorial à política nacional

Recentemente, o plano passou a contar com uma nova fase de implementação através da publicação da Portaria nº 909. Entre as prioridades estão a articulação com estados, municípios, instituições de pesquisa, entidades de assistência técnica, cooperativas, organizações de produtores, elo industrial, setor privado e demais integrantes da cadeia.

A governança prevista no Plano deverá apoiar o detalhamento das ações, a definição de responsabilidades, a construção de indicadores e o acompanhamento periódico das metas. A regionalização desse processo será importante para que as decisões nacionais considerem as diferenças produtivas, sociais, ambientais e climáticas de cada território.

A estratégia também busca alinhar as ações da CEPLAC às mudanças recentes na legislação brasileira. A Lei nº 15.337/2026 ampliou os objetivos da Política Nacional de Incentivo à Produção de Cacau de Qualidade e fortaleceu temas como pesquisa, desenvolvimento tecnológico, sustentabilidade, extensão rural, certificação, defesa fitossanitária e abertura de mercados.

Imagem ilustrativa da imagem Novo plano conecta cacau brasileiro às tendências do mercado global
Foto: Lucas França/CEPLAC

A legislação estabelece que a assistência técnica e a extensão rural podem ser oferecidas diretamente pela CEPLAC e por organizações por ela credenciadas. A regulamentação desse credenciamento deverá permitir a ampliação do atendimento, preservando padrões técnicos, critérios de qualidade e mecanismos de acompanhamento.

Rastreabilidade e acesso aos mercados

A evolução do mercado internacional traz novas oportunidades, mas também aumenta as exigências sobre a origem e a conformidade socioambiental dos produtos. Isso coloca o Brasil numa posição estratégia para produtores e fornecedores brasileiros que precisarão estar preparados para fornecer informações sobre a origem do cacau.

O Inova Cacau 2030 prevê apoio a organização das informações produtivas e ambientais, ampliação a orientação aos produtores e fortalecimento a rastreabilidade da cadeia. O objetivo é contribuir para que o cacau brasileiro demonstre conformidade, preserve o acesso aos mercados e transforme seus atributos ambientais em vantagem competitiva.

O Cadastro Ambiental Rural, as bases públicas de monitoramento e as tecnologias de georreferenciamento podem contribuir para esse processo. A construção de soluções, entretanto, dependerá da integração entre órgãos públicos, produtores, cooperativas, compradores e empresas responsáveis pela comercialização.

Ciência como base da transformação

A pesquisa é uma das bases do plano. A CEPLAC atua na conservação e no melhoramento dos recursos genéticos do cacaueiro, na avaliação de materiais mais produtivos e resistentes a doenças, no desenvolvimento de tecnologias de manejo e na adaptação dos sistemas produtivos às diferentes condições brasileiras.

Esse trabalho também é estratégico para prevenir ameaças fitossanitárias, como a monilíase do cacaueiro. A proteção da produção nacional exige a articulação entre pesquisa, vigilância, diagnóstico, capacitação, manejo preventivo e resposta rápida.

Outra frente é o desenvolvimento de metodologias capazes de mensurar e valorizar os benefícios ambientais da cacauicultura. Sistemas como a Cabruca e os arranjos agroflorestais apresentam potencial para conservar biodiversidade, manter estoques de carbono e recuperar áreas produtivas. A comprovação desses atributos, baseada em metodologia científica, poderá apoiar estratégias de diferenciação e valorização do cacau brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil cacau ceplan economia

Relacionadas

Mais lidas