Cinemas da UCI em Salvador vão fechar? Saiba o que muda após venda da empresa

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A venda da rede UCI no Brasil levantou dúvidas entre os cinéfilos de Salvador sobre o futuro das salas mantidas pela empresa na capital baiana. A negociação envolve mais de 200 salas de cinema em 11 estados e coloca a rede no centro de uma das principais movimentações recentes do mercado audiovisual brasileiro.

Apesar da mudança de controle, as três unidades da UCI em Salvador não têm fechamento previsto neste momento. Ao portal A TARDE, a empresa afirmou que ainda acompanha os desdobramentos da movimentação e que não há prevista nenhuma mudança ou impacto na operação da capital baiana.

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Salvador conta atualmente com 26 salas da rede, distribuídas entre o Shopping da Bahia, Shopping Barra e Shopping Paralela.

UCI é vendida para grupo que terá terceira maior rede do país

A Paramount Skydance concluiu a venda das operações da UCI e UCI Kinoplex no Brasil. A negociação foi fechada com uma joint venture formada pela Cine Araújo e pelo Grupo Vila Rica, responsável pela Cineart e pela distribuidora Cineart Filmes.

Ao todo, o negócio envolve 25 complexos e mais de 200 salas de cinema espalhadas por 11 estados brasileiros. Os valores da transação não foram divulgados.

Com a aquisição, a Cine Araújo deverá chegar a 432 salas de cinema no país, ultrapassando Cinesystem e Kinoplex e assumindo a terceira posição entre as maiores redes de exibição do Brasil, atrás apenas de Cinemark e Cinépolis, conforme dados da Ancine.

A Cine Araújo atualmente possui 29 complexos em dez estados, enquanto a Cineart concentra sua atuação em Minas Gerais.

Salvador possui 26 salas da rede

Na capital baiana, a UCI mantém três operações em alguns dos principais centros de compras da cidade.

O maior complexo está no Shopping da Bahia, com 15 salas, incluindo espaços com tecnologia IMAX e salas De Lux. Já o Shopping Barra possui oito salas, entre opções VIP e XPLUS.

A terceira unidade fica no Shopping Paralela, onde a rede conta com três salas no formato VIP De Lux.

Apesar da venda da operação brasileira, a empresa informou que, por enquanto, não existe previsão de mudança nas unidades de Salvador.

Site da UCI ignora Salvador

Outro ponto que chamou a atenção do público foi a ausência das salas de Salvador no site e nas redes sociais da UCI. A situação fez com que clientes tivessem dificuldade para consultar a programação e adquirir ingressos diretamente pelos canais tradicionais da rede.

Procurada pelo portal A TARDE, a UCI explicou que suas plataformas digitais estão passando por uma reestruturação e que, temporariamente, estão operando sob a marca Orient Cinemas.

A empresa também reforçou que a alteração nas plataformas não representa, neste momento, uma mudança na operação das salas de Salvador.

Site da UCI - Foto: Reprodução

Venda ocorre em meio a mudanças no mercado audiovisual



A negociação da UCI acontece em um momento de transformação no setor de cinema, marcado pela recuperação do mercado após a pandemia e pela disputa cada vez maior com os serviços de streaming.

A venda também ocorre enquanto a Paramount Skydance tenta avançar em uma possível fusão com a Warner Bros. A manutenção da UCI dentro da estrutura da companhia era acompanhada com atenção pelo setor de exibição, principalmente diante das discussões sobre concentração no mercado de distribuição de filmes.

Com a venda da rede no Brasil, a UCI deixa de integrar esse possível cenário de concentração.

Por enquanto, portanto, não há confirmação de fechamento dos cinemas da UCI em Salvador. A operação segue mantida nas três unidades da capital, enquanto a empresa acompanha a transição e realiza mudanças em suas plataformas digitais.