Em meio ao deságio do cacau, Faeb encara a indústria moageira

Os produtores de cacau da Bahia, que há mais de um ano se dizem vítimas do deságio nos preços do cacau provocado pelas três indústrias moageiras que atuam no estado, a Cargill, a Barry Celebault e a OFI, ganharam um aliado para comprar a briga, a Federação da Agricultura da Bahia (Faeb).

A pedido dos sindicatos de produtores da região do cacau o presidente da entidade, Humberto Miranda, protocolou um documento no governo do Estado solicitando a Jerônimo que retire as três moageiras, responsáveis pelo processamento de 95% do cacau baiano, do programa Desenvolve.

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A questão é que o tal programa dá incentivos a empresas que contribuem com o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atuam, e os produtores dizem que elas estão fazendo exatamente o contrário.

Ironia – Dizem os produtores que as três empresas abarrotaram os estoques com cacau importado e montaram um artifício para driblar até a Bolsa de Nova York, que sempre fez a cotação do produto.

Um exemplo: na sexta-feira passada, por exemplo, enquanto a Bolsa de Nova York estabelecia a tonelada do cacau a R$ 470, as moageiras botaram R$ 320, o que resultou na perda para o produtor da ordem de R$ 600 por arroba.

O mais irônico, segundo um produtor, é que a Cargill é norte-americana e recebe incentivos do governo baiano, justamente no momento em que Donald Trump, presidente do EUA, ameaça o Brasil com o tarifaço.

Na volta ao governo, PDT vai para a briga de chapa completa

O PDT, presidido na Bahia pelo deputado federal Félix Mendonça Jr., vai realizar convenção terça próxima no Hotel Real Classic (Pituba), prometendo botar força total, com 40 candidatos a federal e 64 a estadual.

A pretensão: eleger dois federais e seis estaduais.

O PDT era governista em 2018, em 2022 apoiou ACM Neto, e agora volta para os braços do governo na expectativa de crescer.

Em 2018, elegeu um federal, o próprio Félix Jr., e um estadual. Em 2022, elegeu dois federais, Félix e Leo Prates, e um estadual, Emerson Penalva.

Félix e Penalva são aliados de ACM Neto e deixaram o partido na volta ao governo, que agora ganhou, na janela partidária, os estaduais Pancadinha e Marcinho Oliveira.

Félix acha que o cenário de 2026 é bem mais favorável.

Mais um risco com emendas

Um deputado federal baiano nos alertou, na questão das emendas parlamentares empoderadas com grana pública, que ainda há um agravante sério: o deputado pode direcionar emendas a qualquer estado, da Bahia ao Rio Grande do Sul, ou onde bem entender.

Fala ele que quem corre atrás de voto gasta o dinheiro nas bases, mas com os evangélicos há um adendo, a motivação do voto é religiosa:

– Só digo que é porta aberta.

Ronaldo Mansur vira a 3ª via na disputa baiana

A federação Psol/Rede dá o ‘start’ para o início da campanha 2026. Realizará, sexta da semana que vem, no Hotel Fiesta (Itaigara), a convenção que vai oficializar Ronaldo Mansur como candidato ao governo. É a terceira via na disputa entre Jerônimo e ACM Neto, os cabeças da peleja.

Mas a dupla vai lançar 40 candidatos a deputado federal, esperando eleger um, Kleber Rosa, que em 2022 disputou o governo, e 52 estaduais (número que pode aumentar) na expectativa de emplacar três, já que só tem um na Assembleia hoje, Hilton Coelho.

Neto e Jerônimo ainda não definiram as datas das convenções, mas é quase certo que será ainda este mês.

REGISTROS

Ednaldo 1

Ednaldo Rodrigues, ex-presidente da FBF, e também da CBF, que chegou a trazer Carlos Ancelotti para a Seleção, mas foi sumariamente demitido, caiu por lá ,mas cá está em alta. O tradicional Torneio Intermunicipal de Futebol que envolve os municípios baianos, agora chama-se Torneio Municipal Ednaldo Rodrigues.

Ednaldo 2

A bola rola na edição 2026 do Intermunicipal, que já revelou muitos craques para o futebol, no dia 16 de agosto, mas, antes, haverá o lançamento festivo em Salvador. E Ednaldo estará lá, como sempre.

2 de Julho

Joaci Góes, presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), faz, hoje (17h), a palestra A Importância do 2 de Julho para o Brasil. O evento é em parceria com Tribunal de Justiça da Bahia. O desembargador Cássio Miranda, presidente da Comissão de Gestão de Memória do TJBA, é o mediador.

Luto em Casa Nova

Leandro Maia, secretário de Finanças de Casa Nova, morreu em acidente entre a cidade baiana e Petrolina no sábado. O carro em que Leandro estava bateu num caminhão, ele foi o único a falecer. A tristeza dominou a cidade, segundo moradores.