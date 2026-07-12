O Retiro de São Francisco vai virar hospital, coisa para levantar o astral

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O médico Fábio Vilas Boas sempre foi bem conceituado como cardiologista. Ganhou reconhecimento como gerente de serviços no governo de Rui Costa, quando assumiu a Secretaria de Saúde do Estado. Ainda secretário, viu a rampa desabar ao chamar uma chef de cozinha na Ilha dos Frades de vagabunda.

Flávio até tentou se eleger deputado federal em 2022, quando obteve 35.351 votos pelo MDB, desistiu de política e agora estreia no ramo empresarial da saúde.

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É ele quem pilota a transformação da Casa do Retiro de São Francisco, em Brotas, colado no Horto Florestal, bairro ainda bem preservado, construído em 1945 por Norberto Odebrecht sob as bençãos dos padres franciscanos.

ATENDIMENTO TOTAL– Fábio uniu-se a outros empresários e investiu R$ 60 milhões para criar o Hospital Casa do Retiro de São Francisco, com 100 leitos, um projeto diferenciado, que visa atender o paciente que já recebeu o atendimento principal, mas ainda precisa de cuidados especiais.

– Nos hospitais tradicionais, pacientes nessa situação passam o tempo inteiro no quarto. No nosso,quanto menos quarto, melhor. Diz ele que o negócio é dar assistência plena, trabalhando para tratar corpo, mente e espírito.

–Dois frades vão ser residentes fixos lá.

Fábio explica também que haverá convênios incluindo o SUS. A ideia é virar uma referência no segmento, coisa em que Salvador, a capital baiana, ainda é carente.

E a maldição da BR-324 atingiu Simões Filho, travando a cidade

Jandaíra Menezes, moradora do bairro Ponta Parada, em Simões Filho, 24 anos, estudante de medicina em Salvador, diz que os moradores da cidade passaram a viver questões que nunca tiveram com os problemas na BR-324.

– O povo sabeque a 324 está complicada, pegou a via alternativa, a Via Parafuso, que acaba passando por dentro de Simões Filho. Resultado, travou lá e cá. O resultado é que naquarta-feira eu precisei ir a Salvador e não consegui.

Simões Filho é vizinho coladinho de Salvador, com mais de 115 mil habitantes e o 14º município do Estado, terra do Centro Industrial de Aratu e enclave para a conexão com Camaçari,a terra do Polo Petroquímico. E Jandaíra alerta para isso.

– Até pela configuração geográfica e econômica merece ser tratada com respeito.

Porto Seguro foca na Copa



Porto Seguro está de olho numa ponta da Copa do Mundo Feminina que vai acontecer no Brasil ano que vem.Já recebeu, em março, a visita de uma delegação alemã, que certamente vai optar pela área.

Em 2014, com a Copa do Mundo no Brasil, a seleção alemã instalou a sua concentração na vizinha Santa Cruz Cabrália e acabou campeã.

O pessoal do prefeito Jânio Natal(PL) diz que o bom astral é um ponto a favor.

Festa com as gordinhas da dupla Ba-Vi em Humaitá

Paulo Arcanjo, jornalista e fotógrafo top, pongou nas estrelas do nosso futebol, a dupla Bahia e Vitória, para fazer uma aposta ousada.

Ele está engatilhando a 2ª edição do Musa BaVi Plus Size, um evento que vai eleger a Musa Plus Size Tricolor e a Musa Plus Size Rubro-Negra. Detalhe: as candidatas têm que ser gordinhas, segundo ele, para mostrar que as gordinhas são ‘tão gostosas quanto as magrinhas’.

A programação começa hoje (10h) com um ensaio fotográfico na Ponta de Humaitá, mas a grande final será em setembro, quando a entrada será dois kg de alimentos e um produto de limpeza. Nesse jogo, Arcanjo tenta driblar os preconceitos dos patrocinadores contra as gordinhas.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Sina de Cristo

Final dos anos 80. Alberto Guedes, prefeito de Bom Jesus da Lapa, o maior destino do turismo religioso na Bahia e um dos maiores do Brasil no segmento, recebe a visita de uma anciã, mais de 70 anos, com os cabelos bem branquinhos, que contou longa história para finalmente dizer a razão da sua visita: pedir ajuda para as obras de caridade que ela tocava.

Alberto, que estava com poucos dias de mandato, reagiu polidamente.

– Eu entendo a justeza da sua causa, mas entenda a justeza da minha. Acabei de assumir, ainda estou tomando pé da situação. Aguarde um pouco e depois volte.

A velhinha levantou-se, ia saindo, olhou para trás, mirou o painel de retratos atrás da cadeira em que o prefeito sentava: de um lado o próprio Alberto Guedes, de outro José Sarney (então presidente da República) e no meio Jesus Cristo. Comentou:

– Que sina essa de Jesus Cristo. Eternamente entre dois ladrões...

O próprio Alberto Guedes é quem conta isso.