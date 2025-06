Painel Interativo vai guiar visitantes na Bahia Farm Show 2025

Mapa virtual vai permitir aos visitantes planejar os trajetos, localizar expositores específicos e acesso às informações - Foto: Divulgação

A Bahia Farm Show, maior feira de agronegócio do Norte e Nordeste, vai proporcionar uma inovação tecnológica que promete transformar a experiência dos visitantes. Quem for ao complexo em Luís Eduardo Magalhães, entre 9 e 14 de junho, vai contar com um Mapa Virtual Interativo, plataforma digital inteligente, dinâmica e sustentável, desenvolvida para facilitar a navegação no evento. Já foram confirmadas 434 empresas expositoras e mais mil marcas presentes.

Alinhada ao tema “Agro Inteligente, Futuro Sustentável”, a ferramenta foi criada para oferecer uma experiência mais prática, rápida e conectada às tendências do setor agrícola. O diretor da Bahia Farm Show, Alan Malinski, disse que o mapa virtual vai permitir aos visitantes, planejar os trajetos, localizar expositores específicos, acessar informações detalhadas sobre produtos e tecnologias, além de receber orientações em tempo real durante o evento.

Desenvolvido por uma startup de tecnologia agrícola, a plataforma digital vai oferecer recursos como ilustração detalhada do layout do evento, rotas inteligentes com suporte a GPS e QR Code, assistente virtual com inteligência artificial que acompanha o visitante, navegação assistida (wayfinding) e sistema de busca inteligente por categorias, nomes ou palavras-chave. A plataforma vai minimizar a necessidade de mapas impressos, contribuindo com a sustentabilidade ambiental e preservação do meio ambiente.

O presidente da Bahia Farm Show e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Moisés Schmidt, reforça que a implementação do mapa virtual visa proporcionar uma experiência mais fluida, inclusiva e moderna, reforçando o compromisso da Bahia Farm Show com inovação, tecnologia e sustentabilidade — pilares que representam o futuro do agronegócio.

Como acessar

A plataforma vai estar disponível entre os dias 9 e 14 de junho no site oficial (www.bahiafarmshow.com.br) quanto por intermédio de aplicativos móveis, garantindo acessibilidade e praticidade para todos os visitantes. A iniciativa reforça o posicionamento da feira como um evento que conecta pessoas, empresas e oportunidades, promovendo o desenvolvimento do setor agrícola de forma inteligente e sustentável.