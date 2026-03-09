Por que o Brasil lidera produção de morangos, mas fruta ainda falta no mercado?

Brasil é o nono maior produtor de morangos - Foto: Divulgação

O Brasil é o nono maior produtor de morango do mundo, mas sua relevância nacional ainda é simplória. Isso porque o consumo da fruta ainda é muito baixo o que pressiona a baixa oferta no país.

Essa realidade, entretanto, deve mudar em um curto prazo com a chegada de novas variedades da fruta, que no conceito científico é um receptáculo floral ou pseudofruto. Quem afirma isso é o engenheiro agrônomo e consultor especialista em morango Ronaldo Herculano de Lima.

“O Brasil ainda não produz o que o mercado interno demanda. Os produtores trabalham muito com variedades antigas, mas novos cultivares estão surgindo, com mais sabor e um pós-colheita mais resistente”, explica ele durante participação no Podcast Ascenza

Segundo dados mais recentes da Embrapa, em 2023 foram produzidas 187,8 mil toneladas de morango no Brasil, consumo per capita de 925 gramas por brasileiro no ano. Na cesta de frutas das famílias do país, o morango representa 3% do total, enquanto nos Estados Unidos, equivale a 60%, segundo estudo do Senac divulgado antes da pandemia.

A variedade de morango mais plantada no Brasil é a San Andreas, que ocupa cerca de 85% das lavouras de morango. Ela é a mais resistente, mas não é a mais doce.

“O morango brasileiro é um excelente vendedor de leite condensado, para adoçar a fruta ao ser consumida”, brinca. Em Brasília há produção de Camarosa e alguns agricultores investem na Albion, mais saborosa e também mais sensível. “Novas variedades importadas principalmente de viveiros do Chile, Espanha e Flórida devem mudar muito a produção brasileira de morango entre três e cinco anos”, comenta.

‘Morango pirata’

O grande desafio para o produtor brasileiro ser mais competitivo, abastecer o mercado nacional e explorar o mercado internacional é se adequar à mudança de variedades e plantar diferentes cultivares na mesma lavoura.

Cerca de 80% das mudas de morango plantadas no Brasil são chamadas de “piratas” | Foto: Arnaldo Alves | ANPr | 10.4.15

Lima comenta que cerca de 80% das mudas de morango plantadas no Brasil são chamadas de “piratas”, replicadas e vendidas pelos próprios produtores. Embora essas mudas produzam normalmente, não há garantias em relação a riscos, uma vez que sanidade e genética são muito importantes para obter maior e melhor produtividade, com mais confiança.

Qual o melhor morango para o mercado?

O morango ideal é doce, grande, firme e bem vermelho. Como o pós-colheita da fruta é delicado, as variedades devem ser adaptadas às diferentes regiões e climas. O produtor precisa estar atento para que o consumidor tenha acesso a um morango de melhor qualidade.”Hoje a colheita no Brasil é feita quando o morango atinge 50% de maturação, em média. Mas quando chega a 80%, 85% de maturação, o sabor é excepcional. Há muito trabalho a ser feito e há muito espaço para crescer”, diz Lima.

O especialista alega que o investimento em qualidade “é um caminho sem volta”. Ele avalia que o consumo nacional pode crescer exponencialmente com variedades mais doces e o Brasil pode até se tornar um exportador de morango se utilizar os melhores cultivares e criar uma logística eficiente.

“Antes de exportar, no entanto, ainda há muito para crescer no mercado interno, há grandes oportunidades no consumo local. É preciso arrumar a casa, melhorar a qualidade e ampliar o consumo. Área e mão de obra são grandes desafios do produtor da fruta”, aponta.