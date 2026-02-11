Sem galinha na roça? Governo veta criação ao ar livre por gripe aviária

Siga o A TARDE no Google

A Estônia decidiu endurecer as regras para a criação de aves e proibiu, em todo o país, a criação de galinhas ao ar livre. A determinação foi adotada pelo governo após recomendação da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) e implementada pela Agência de Agricultura e Alimentação (PTA).

A decisão tem caráter preventivo e está ligada ao risco de disseminação da gripe aviária.

Medida para conter avanço da gripe aviária

Segundo a EFSA, restringir a criação de aves domésticas em ambientes abertos é a forma mais eficaz de evitar a propagação do vírus. A estratégia busca impedir o contato entre aves criadas para consumo e espécies silvestres potencialmente contaminadas.

A preocupação aumenta durante o período de migração, quando aves aquáticas podem transportar o vírus de outras regiões da Europa.

O chefe do Departamento de Saúde e Bem-Estar Animal da Associação Agrícola da Estônia, Olev Kalda, explicou que novas restrições vêm sendo aplicadas para reduzir ainda mais os riscos.

“O risco de infecção aumenta ainda mais, por exemplo, quando as aves aquáticas portadoras do vírus começam a migrar do sul e do centro da Europa para os locais de nidificação no norte. Portanto, é importante manter as aves domésticas em instalações fechadas para as proteger. A Bélgica, a Irlanda e a Itália também estão a proibir a criação de aves domésticas ao ar livre. A Finlândia impôs uma proibição com efeitos a partir de 8 de fevereiro de 2026″, afirmou Kalda.

O que está proibido



A Agência de Agricultura e Alimentação (PTA) detalhou as novas regras em vigor no país:

Está proibida a criação de aves domésticas e outras aves mantidas em condições artificiais ao ar livre em todo o território da Estônia;

Patos e gansos poderão, excepcionalmente, ser mantidos ao ar livre, desde que separados de outras aves;

Aves criadas soltas não devem ter contato com outras espécies;

Não é permitido introduzir aves selvagens em locais onde haja criação doméstica.

A medida coloca a Estônia entre os países europeus que adotaram restrições mais rígidas como forma de conter o avanço da gripe aviária.